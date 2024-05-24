超商最新「周末優惠」來了！拿鐵特價49元、韓國泡麵買1送1

▲7-11門市自今（24）日起至5月26日推出最新「超值五六日」優惠，多款飲品、泡麵、零食通通下殺。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

再辛苦一下，馬上就要下班放假了！就有超商自今（24）日起推出最新周末優惠，超多品項下殺折扣，像是有指定拿鐵特價單杯49元、韓國泡麵買1送1、義大利麵2件65元等，一定要把握便宜買；另外，超商還加碼祭出「滿額立折」活動，消費滿250元並使用指定支付方式結帳，即可現折25元。

7-11門市自今（24）日起5月26日推出最新「超值五六日」優惠，咖啡飲品有CITY CAFE莓好光櫻心凍風味拿鐵（特大）／冰金好運旺龍來鳳梨風味拿鐵（大）／熱金好運旺龍來鳳梨風味拿鐵（中）特價單杯49元、KIRIN午後紅茶檸檬紅茶買2送1、可口可樂纖維＋買1送1、悅氏Light鹼性水買1送1。

泡麵食品有統一麵小時光麵館（花椒擔擔湯麵／青蔬椒麻乾麵）任1件加贈30點OPENPOINT、農心安城拉麵（包）買1送1、鄧師傅招牌滷肉飯2件69元、御料小館袋裝義大利麵（番茄肉醬／奶油培根）任選2件65元。

▲7-11本周「超值五六日」優惠一次看。



零食冰品有盛香珍零卡蒟蒻VitC+鐵（葡萄／荔枝）任選買1送1、乖乖（椰子／五香）任選第2件5折、易口舒草本潤喉薄荷糖（蜂蜜檸檬／枇杷秋梨）任選第2件4折、嘎哩嘎哩君剉冰棒（蘇打／巨峰葡萄味）任選2件50元；生活用品有博士倫舒視能保養液／瑞霖多效保養液任選第2件5折、白蘭香氛洗衣球純淨白麝香（6顆）2件49元。

▲7-11門市自今（24）日至5月26日再加碼「滿額立折」活動，只要消費滿250元並使用icash pay結帳，即可立折25元。

除了以上商品優惠之外，7-11門市要再加碼「滿額立折」！同樣在今（24）日起至5月26日期間，只要購買指定CITY系列飲品、冰品、飲料、泡麵、零食等商品，並使用icash pay結帳，即可享滿250元立折25元，可累計，買越多省越多。

▲全家推出哈根達斯冰品特賞抽抽樂。（圖／全家提供，下同）

全家則是聯手哈根達斯獨家推出「冰品特賞抽抽樂」線上、線下活動，即日起至6月11日只要於門市購買哈根達斯系列冰品任2件，即可參與線下抽獎活動1次（單筆交易至多累贈4次，第4次抽獎將由電腦代抽），最高有機會抽中「任2件0元」，直接免費吃，還有任2件55折、任2件7折、任2件85折等獎項。

▲APP也有哈根達斯冰品特賞抽抽樂轉盤遊戲，每天有2次抽獎機會。

期間，全家APP也同步推出「哈根達斯冰品特賞抽抽樂轉盤遊戲」，每天可享2次抽獎機會，有機會抽中指定冰品任2件0元、55折、7折、85折優惠券，憑優惠券至門市購買哈根達斯指定冰品即可使用優惠券，兌換期限至6月18日止。