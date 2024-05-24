　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商最新「周末優惠」來了！拿鐵特價49元、韓國泡麵買1送1

▲▼7-11咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11門市自今（24）日起至5月26日推出最新「超值五六日」優惠，多款飲品、泡麵、零食通通下殺。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

再辛苦一下，馬上就要下班放假了！就有超商自今（24）日起推出最新周末優惠，超多品項下殺折扣，像是有指定拿鐵特價單杯49元、韓國泡麵買1送1、義大利麵2件65元等，一定要把握便宜買；另外，超商還加碼祭出「滿額立折」活動，消費滿250元並使用指定支付方式結帳，即可現折25元。

7-11門市自今（24）日起5月26日推出最新「超值五六日」優惠，咖啡飲品有CITY CAFE莓好光櫻心凍風味拿鐵（特大）／冰金好運旺龍來鳳梨風味拿鐵（大）／熱金好運旺龍來鳳梨風味拿鐵（中）特價單杯49元、KIRIN午後紅茶檸檬紅茶買2送1、可口可樂纖維＋買1送1、悅氏Light鹼性水買1送1。

泡麵食品有統一麵小時光麵館（花椒擔擔湯麵／青蔬椒麻乾麵）任1件加贈30點OPENPOINT、農心安城拉麵（包）買1送1、鄧師傅招牌滷肉飯2件69元、御料小館袋裝義大利麵（番茄肉醬／奶油培根）任選2件65元。

▲▼7-11本周「超值五六日」優惠一次看。（圖／7-11提供）

▲7-11本周「超值五六日」優惠一次看。

零食冰品有盛香珍零卡蒟蒻VitC+鐵（葡萄／荔枝）任選買1送1、乖乖（椰子／五香）任選第2件5折、易口舒草本潤喉薄荷糖（蜂蜜檸檬／枇杷秋梨）任選第2件4折、嘎哩嘎哩君剉冰棒（蘇打／巨峰葡萄味）任選2件50元；生活用品有博士倫舒視能保養液／瑞霖多效保養液任選第2件5折、白蘭香氛洗衣球純淨白麝香（6顆）2件49元。

▲▼7-11本周「超值五六日」優惠一次看。（圖／7-11提供）

▲7-11門市自今（24）日至5月26日再加碼「滿額立折」活動，只要消費滿250元並使用icash pay結帳，即可立折25元。

除了以上商品優惠之外，7-11門市要再加碼「滿額立折」！同樣在今（24）日起至5月26日期間，只要購買指定CITY系列飲品、冰品、飲料、泡麵、零食等商品，並使用icash pay結帳，即可享滿250元立折25元，可累計，買越多省越多。

▲▼全家哈根達斯冰品特賞抽抽樂開跑。（圖／業者提供）

▲全家推出哈根達斯冰品特賞抽抽樂。（圖／全家提供，下同）

全家則是聯手哈根達斯獨家推出「冰品特賞抽抽樂」線上、線下活動，即日起至6月11日只要於門市購買哈根達斯系列冰品任2件，即可參與線下抽獎活動1次（單筆交易至多累贈4次，第4次抽獎將由電腦代抽），最高有機會抽中「任2件0元」，直接免費吃，還有任2件55折、任2件7折、任2件85折等獎項。

▲▼全家哈根達斯冰品特賞抽抽樂開跑。（圖／業者提供）

▲APP也有哈根達斯冰品特賞抽抽樂轉盤遊戲，每天有2次抽獎機會。

期間，全家APP也同步推出「哈根達斯冰品特賞抽抽樂轉盤遊戲」，每天可享2次抽獎機會，有機會抽中指定冰品任2件0元、55折、7折、85折優惠券，憑優惠券至門市購買哈根達斯指定冰品即可使用優惠券，兌換期限至6月18日止。

ET快訊
東部戰區：今持續台島周邊開展演習　檢驗「聯合奪權」能力
台大電機博班榜首被詐騙「棄百萬年薪從警」　發文罵署長被處分
婆婆傳訊要求「媳婦該有作為」　隊友擅自幫回2字…網一面倒喊開
台藝人轉貼「必將回歸祖國」　陸委會：希望能考慮台灣人的心情
快訊／立委互毆直擊！藍營「看板海」反制綠布條　標語卡位戰一團
直擊／立院又爆口角！綠轟藍「霸佔國會」　藍怒：簽到也要插隊
吉野家雙北多間分店收攤「爆關店潮」　專家曝真相

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商最新「周末優惠」來了！拿鐵特價49元、韓國泡麵買1送1

家樂福深耕台灣35年！物超所值的購物選擇　滿足美好生活體驗

全聯「小農蔬菜、鮮乳」優惠！銷售6大天王曝光　台灣大蒜奪冠

肯德基端午推出「粽香脆雞」！滿版香菜、花生粉　全台獨家開賣

快來預購粽子！東森購物網「送5%樂透金、現折100元」超優惠

麻古茶坊、繼光香香雞都有！　Uber Eats「買1送1專區」限時開搶

偏遠鄉鎮有福了！超商擴大全鄉全店寄取件服務　限時取貨送購物金

7萬名Uber Eats外送員有第3人責任險了！　6／1起生效

超商「蔬食新品」一次看！包子咬下爆餡、日式豆皮冷麵超清爽

快來試手氣！　全家抽「0元哈根達斯」限時20天開跑

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

中捷3刀男進看守所一夜難眠　怨身體檢查「怎麼會是這樣」

正面擋刀！中捷英勇黑衣男現身　還原現場：妻在旁邊我不能放手

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

中捷3刀男問答沒異狀！　檢認定「心智正常」羈押

兒崩潰大哭被問原因　他泣：因為爸爸太帥...

超商最新「周末優惠」來了！拿鐵特價49元、韓國泡麵買1送1

家樂福深耕台灣35年！物超所值的購物選擇　滿足美好生活體驗

全聯「小農蔬菜、鮮乳」優惠！銷售6大天王曝光　台灣大蒜奪冠

肯德基端午推出「粽香脆雞」！滿版香菜、花生粉　全台獨家開賣

快來預購粽子！東森購物網「送5%樂透金、現折100元」超優惠

麻古茶坊、繼光香香雞都有！　Uber Eats「買1送1專區」限時開搶

偏遠鄉鎮有福了！超商擴大全鄉全店寄取件服務　限時取貨送購物金

7萬名Uber Eats外送員有第3人責任險了！　6／1起生效

超商「蔬食新品」一次看！包子咬下爆餡、日式豆皮冷麵超清爽

快來試手氣！　全家抽「0元哈根達斯」限時20天開跑

東部戰區：今持續台島周邊開展演習　檢驗「聯合奪權」能力

男童狠砸酒桶！意外引發爆炸慘被「打臉反擊」　他飛噴倒地頭破骨折

台南鐵皮回收場今早竄火　1000平方公尺木材堆燃燒

「穿錯衣服」會胃食道逆流！　3大致病因一次看

小孟老師／5月24日星座運勢　天蠍戀愛需要勇氣「處女獲意外之財」

產官學總動員！　太平新光特區壓軸新案超值登場

美通膨數據不佳！高盛執行長逆風預計：Fed今年「不會降息」

基隆潮境公園「望幽谷」自由潛水男失蹤　今早尋獲不治

朋友借錢幫女友墮胎　他糾結喊「接受不了」掀兩派論戰

直擊／綠白委激情互毆！藍營祭「看板海」反制綠布條　標語卡位戰一團

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

消費熱門新聞

7萬名Uber Eats外送員有第3人責任險了

超商最新「周末優惠」來了！

肯德基端午推「粽香脆雞」滿版香菜、花生粉

限時5天！超商咖啡「買7送4」

全聯「小農直採、鮮乳」優惠

美式賣場「綠拿鐵＋淋醬」害怕菜味的都愛上！網讚：早知道多拿幾組

知寒語錄暖哭伴點全新樣貌回歸

非籠飼雞蛋、A.A無添加自製烘焙、動物福利標章認證…家樂福就是要給家人最好的

4大超商「520最甜優惠」一次看！

麥當勞超夯「雙層麥香魚」回來了

全家抽0元哈根達斯限時20天開跑

市佔第一威德益生菌　限時限購折價

Uber Eats買1送1專區限時開搶

拿坡里連2周「大披薩下殺199元吃」！

更多熱門

相關新聞

巴賽麗廳菜單升級！吃得到法國13大區傳統名菜

巴賽麗廳菜單升級！吃得到法國13大區傳統名菜

提供經典法式料理的台北亞都麗緻巴賽麗廳La Brasserie，近期菜單升級，合併歷年經典菜色共計50道料理，其中包括塞特式鑲小卷、奶油薇希湯、朝鮮薊濃湯，以及有專屬紀念日的聖多諾黑泡芙。

高記重回永康商圈！信義小館5/25開幕

高記重回永康商圈！信義小館5/25開幕

Uber Eats買1送1專區限時開搶

Uber Eats買1送1專區限時開搶

肉的長谷川2號店5/28進駐誠品南西

肉的長谷川2號店5/28進駐誠品南西

鶴茶樓人氣粉粿飲品任選第2杯半價喝

鶴茶樓人氣粉粿飲品任選第2杯半價喝

關鍵字：

美食雲超商優惠周末優惠7-11滿額立折

讀者迴響

熱門新聞

「艾維尼」颱風今晚生成　大迴轉路徑曝光

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」

前立委通緝犯病逝中國　「化成灰」仍無法返台

單車正妹裙被絞死　當街上下全空！本尊現身

波音血染道瓊收黑605點　輝達1037美元創新高

兒搭中捷遭砍！父曝第一時間未跑原因

老公新婚夜軟掉！　人妻氣瘋「逃回娘家」竟懷孕了

楊丞琳、陳妍希跟進！

女兒給大尺度Coser「洗面奶」　爸道歉喊告

勝利傳赴港「重操舊業」　向佐公開飆罵：滾回你國家

艾維尼恐是小鋼炮！甩尾把鋒面往南推

吉野家雙北多間分店收攤「爆關店潮」

準「艾維尼」最新路徑曝！　下周二鋒面襲「豪雨灌西半部」

藝人轉貼「回歸祖國」　陸委會回應了

「山崎麵包」副社長疑輕生　接班問題浮現

更多

最夯影音

更多

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面