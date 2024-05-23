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2024桃園閩南文化節6／8登場　蘇俊賓：加強糕餅文化推廣

▲2024桃園閩南文化節6/8登場

▲副市長蘇俊賓表示，閩南文化也能加強糕餅文化等多元面向推廣。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2024桃園閩南文化節」即將在6月初登場，市府文化局長邱正生23日於市政會議進行「閩南文化政策暨2024桃園閩南文化節」專題報告。副市長蘇俊賓表示，閩南文化除了豐富的宮廟文化外，也能同時加強糕餅文化等多元面向的閩南文化推廣。

文化局長邱正生指出，，「2024桃園閩南文化節」首先於6月8日登場的「藝閣VS踩街」將邀情地方社區、宮廟及學校等團體，共計40隊藝閣車隊參與，本次競賽總獎金高達58萬元，感謝中壢仁海宮、南崁五福宮、桃園景福宮贊助支持，希望未來市府能持續與民間攜手推廣閩南民俗文化。

▲2024桃園閩南文化節6/8登場

▼文化局長邱正生於市政會議進行▲「閩南文化政策暨2024桃園閩南文化節」專題報告。（圖／新聞處提供）

▲2024桃園閩南文化節6/8登場

6月9日、10日「藝遊未盡 慶端午」安排香包製作、立蛋傳統體驗、親子陸上龍舟賽及桃園國際龍獅競賽等一系列豐富有趣的活動；6月15日「桃園閩南文化國際論壇」則以「跨域連結‧本土國際」為主題，透過對話交流，凝聚桃園閩南文化發展的共識；6月16日「總舖師辦桌活動」以「經典臺菜」為主題，推廣臺灣閩南文化傳統美食；最後，以「青龍、白虎、朱雀、玄武」四大神獸為主題的「藝陣大匯演」，在6月22日、23日壓軸登場，歡迎國人到桃園走讀深度體驗閩南文化。

邱局長說，舉辦節慶活動主要目的是推廣閩南文化，讓年輕一代的朋友能從生活中感受並理解。文化局持續辦理更多國際學術研討會，邀請國內外專家學者，將桃園打造成研究閩南文化的學術重鎮；同時，也持續辦理閩南語言傳習及民俗藝術進校園，例如桃園閩南書院閩南語認證研習班、答喙鼓、南北管培訓課程，全數課程皆為免費參加，讓閩南文化在桃園扎下深根。

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