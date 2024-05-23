民進黨否認「找黑道北上」說　籲傅崐萁先照鏡子

▲立法院會最近兩周為「國會改革」法案爆發表決大戰。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨立法院黨團總召傅崐萁指控民進黨動員黑道北上一事，民進黨發言人卓冠廷今（23日）駁斥表示，這種不入流的造謠抹黑言論，實在荒謬至極，民進黨呼籲傅崐萁，應該先照鏡子看看自己，到底是誰跟黑道零距離？國民黨團內部本身就黑影幢幢，藍白聯手假藉國會改革之名，強推擴權法案，引爆人民怒火，包圍立法院，如今又胡亂指控，難道是在挑戰民眾的底線嗎？

立法院會明天將繼續處理「國會改革」法案，國民黨團總召傅崐萁今天公開指控，民進黨將動員中南部黑道到台北，欲傷害在野黨立委。

對此，卓冠廷表示，國民黨團內包括苗栗立委邱鎮軍曾涉多起竊盜、搶奪、賭博以及毒品交易案；台中顏寬恒甚至昔日經營檳榔攤藏槍枝、服務處成黑道交贖金地點；新店「天道盟大公子」羅明才父親是「天道盟精神領袖」之稱的前立委羅福助，任內涉及多起暴力案件，卸任後依然官司不斷，又因涉嫌炒股、買人頭、洗錢超貸等，被法院認證雙重賄選，可見國民黨與「黑」連結之深，傅崐萁口中說的黑道早已經在他身邊。

卓冠廷痛批，傅崐萁抹黑指控民進黨動員黑道，但真相是國民黨團本身就與黑道「稱兄道弟」，所有劣跡惡行的黑金賭毒、詐騙暴力表現盡顯在黨團成員中，國民黨千萬不要做賊喊抓賊，同時建議傅崐萁如有接獲黑道欲鬧事的相關情資請交由警方調查，否則就是自導自演抹黑造謠，混淆視聽。