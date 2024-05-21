蕾哈娜驚現上海！化身「煎餅果子」師傅　臉貼臉親民互動成亮點

記者廖翊慈／綜合報導

美國巨星蕾哈娜昨（20）日驚喜現身上海，出席Fenty Beauty快閃店的活動，甚至在活動現場的煎餅果子攤位，努力學習還煎給粉絲吃。讓粉絲又驚又喜並直呼，「不敢相信，居然是真的！」

▲蕾哈娜親自煎煎餅給粉絲。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，5月20日，Fenty Beauty上海快閃店亮相，官方先前未公告品牌創辦人蕾哈娜（Robyn Rihanna Fenty）會親自出席活動。蕾哈娜不但驚喜現身活動現場，還與多名粉絲臉貼臉合照。不少人直呼，「真的超親民！」

▲▼蕾哈娜與粉絲近距離互動。（圖／翻攝自微博）



影片中，蕾哈娜在煎餅果子攤旁，觀摩著師傅的作法，「學習」完後，有模有樣地學著師傅製作餅皮，打蛋灑料的架式也都相當不陌生。一旁的粉絲喊著想吃，她笑著回應「認真嗎？」最終獲得煎餅果子的粉絲直呼，「媽呀，我竟然吃到了蕾哈娜親手做的煎餅果子！還想再吃！」

▲蕾哈娜現身Fenty Beauty上海快閃店。（圖／翻攝自微博，上同）

據悉，近年來，蕾哈娜忙於自己的副業美妝品牌Fenty Beauty，已有一陣子未公布將製作新專輯的消息。不過，她創作過多首膾炙人口的歌曲，在樂壇上也立下無法撼動的地位。此次蕾哈娜在上海的驚喜現身，帶來不小的熱度及話題，可見名氣從未減過，粉絲們仍期待她帶著新專輯回歸。