女子外遇孩子校長「2人合謀毒殺丈夫」　她辯稱：酒後凍死的

▲王女與丈夫康男。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

甘肅定西一法院近日公布一起殺人案的審理結果。王姓女子婚內出軌孩子的小學校長劉姓男子，她擔心丈夫康姓男子會威脅到自己，於是合謀劉男，趁丈夫喝醉時，在水中加入亞硝酸鹽，讓對方喝下，以致死亡。她事後還向警方辯稱，丈夫是凍死的。

據《大皖新聞》報導， 2019年3月，王女到學校參加大兒子的家長會，才與劉男相識，相差11歲的兩人加了微信，並在隨後的幾個月內，逐漸熟識並發展成情人的關係。

2021年7月，王女和劉男的關係被康男得知後，他曾手持小刀趕到學校，在辦公室內將劉男的手臂刺傷，並表示要傷害劉男和王女的家人。王女意識到康男對她來說是個威脅後，決定用亞硝酸鹽毒殺康男，並由劉男在網上購買了一罐亞硝酸鹽。

▲法院判處，王女與劉男無期徒刑。（圖／翻攝自微博）

報導指出，王女一家人皆知，兩人的夫妻關係不好。康男的哥哥康銀喜、三伯父康具忠，也都知道王女和劉男有不正當關係。康男的家人表示，康男即使知道妻子外遇，也未想過要離婚，更不會想到妻子會殺他。

2021年11月21日，剛結束與朋友酒局的康男，在自家麵店休息。王女與劉男闖入店內，對康男先噴辣椒水、再用擀麵杖毆打，三人在店內發生廝打後一度停止。康男稱口渴要喝水，王女藉機在水中加入亞硝酸鹽，喝醉的康男雖喝出水有異常，但仍沒多想。

行兇後，王女與劉男將店內收拾乾淨，並將康男身上的血跡擦乾淨後，兩人便離開麵店，前往他處共進晚餐。

康男陳屍店內被其友人發現並報案。警方隨即循線逮捕到王女與劉男，王女第一時間辯稱，丈夫是酒後凍死的，而她在被逮捕的第二天發現，已有2個月的身孕，孩子的生父為劉男。

2023年4月21日，定西中院一審判決劉男、王女無期徒刑，並支付喪葬費4萬餘元（人民幣），兩被告人和死者家屬均提起上訴，康男家屬認為劉男的量刑過低。2023年6月30日，甘肅高院駁回了上訴，並維持原判。

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