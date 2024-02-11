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社會 社會焦點 保障人權

重案回顧／見情敵躺前妻家！高雄醋男猛砍他131刀　還掛門上勒死

▲▼高雄情殺命案嫌犯逮捕畫面。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲何姓男子懷疑前妻婚內出軌，竟狠心將前妻的現任男友殺害。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳韻如／綜合報導

高雄34歲男子何家緯2022年5月間，因懷疑前妻婚內出軌，到前妻家中找人時，又見到前妻的現任男友吳男躺在臥室酣睡，盛怒之下竟持刀狠砍對方131刀，見對方倒臥血泊後，還以繩索將人吊掛在門上勒死。案經法院審理，何男被判處無期徒刑定讞。

這起案件發生在2022年5月6日中午，警方接獲民眾報案，於苓雅區林森二路某大樓住宅疑似有人自殺案件，苓雅警分局獲報後立即前往，發現37歲吳男身上多處刀傷，經由消防人員判定已身亡。經警方逐一調閱監視器並查訪大樓進出人員，發現姚姓女子前夫何姓男子涉有重嫌，並於5月7日下午1點25分在鼓山火車站旁身障電梯上方空間查獲躲藏的何男。

經調查，何男在電梯公司任職，並擔任領班，而他與前妻於2022年離婚後，還持有前妻家中的備用鑰匙。案發當天，他前往前妻家中想要爭執房產、子女扶養、婚前外遇等問題，但沒遇到前妻，反而聽見女兒房間內傳來男子的打呼聲，他一聽就認定是前妻的外遇對象，氣得衝到廚房拿水果刀。

何男一打開房門，便見到吳男僅穿著內褲躺在床上睡覺，他想起過去與前妻的種種不愉快，拿起刀一把就往吳男身上猛刺，吳男當下被痛醒，奮力起身抵抗何男，雙方一路纏鬥到客廳，但吳男因不熟悉大門內鎖位置，無法及時逃脫，一連被何男猛砍131刀後，傷重力竭倒臥血泊。

當時何男見吳男還有氣息，竟又拿出繩索將吳男吊掛於門把上，活活將人勒死，而期間前妻還曾返家，但發現大門反鎖，又聽見吳男在屋內呼喊，「我快要沒氣了」，誤以為吳男正在健身，沒有多想便轉身離去，錯失了寶貴的救命良機，吳男因此氣絕身亡。

何男犯後還一度想清理血案現場，但因血跡太多無法清理，他便傳訊息給前妻，「孩子交給你了」，隨後更換衣服，並帶著行兇的2把水果刀展開逃亡，最終在台鐵鼓山站被警方逮捕到案。

▲▼苓雅殺人命案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲何男犯後一度還想清理血案現場，但因血跡太多無法清理。（圖／記者陳宏瑞攝）

檢方偵結，認為何男僅因感情因素就痛下殺手，吳男身上穿刺傷、切割傷共計131刀，最後還被勒斃，顯見何男下手殘忍、殺意之深，依殺人罪將他起訴，並請法院從重量刑。

據了解，何男在法院審理期間，因羈押期限將屆聲請交保，被法官拒絕並裁定延長羈押2個月，他還不服，並向高雄高分院提出抗告，且主張他行兇後非常後悔，本想自戕了斷，但因顧及幼子需扶養，有意請同事陪同自首，且犯後均坦承不諱，並無逃亡和滅證之虞，請求交保。但高雄高分院法官認為，何男涉案情節重大，所犯最輕本刑10年以上，並有逃亡之虞，駁回他的抗告。

一、二審法官均判處何男無期徒刑、褫奪公權終身，全案再上訴最高院，法官亦駁回上訴，全案定讞，何男確定逃死。另外，死者吳男本身其實是有家庭的，而何男前妻反而是介入別人婚姻的小三，吳男妻子、2名未成年子女、雙親事後則向何男提出民事求償，而法官則判他須賠償1887萬元。

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