玩槳板突遇大風…友人看她漂走　陸女「抵達香港」被救！

▲女子深圳玩槳板遇風浪連人帶板漂至香港。（圖／翻攝自南方都市報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一女子近日在深圳海域玩槳板遇險，連人帶板漂到香港海域，引發關注。深圳市海洋綜合執法支隊大鵬大隊回應稱，該女子手臂被藤壺割傷，並無大礙，已護送返回。

據《九派新聞》報導，深圳市海洋綜合執法支隊獲悉，5月19日12時30分，一名女子在大鵬新區南澳辦事處柚柑灣海域玩槳板時遭遇不可測風浪，連人帶板向香港海域漂去，請求緊急救援。

核實情況後，深圳市海洋綜合執法支隊大鵬大隊組織4名值班人員，駕乘執法艇趕往目標海域。13時05分，搜救人員在香港石牛洲島海域發現自行上島避險的女子，將她安全轉移到執法艇上，並護送返回南澳漁港。

經瞭解，該女子當天跟友人相約遊玩，不料在玩槳板時遇險。其友人緊急幫忙撥打了救援電話，而驚魂未定的她在海上漂流到了香港海域，自行上島避險，但無法返航上岸。

經查，該女子身體狀態良好，但手臂被藤壺割傷。值班人員立即為該女子受傷的手部進行消毒止血和包紮處理，並護送其返回南澳漁港，助其聯繫友人報平安。

深圳市海洋綜合執法支隊大鵬大隊一名工作人員表示，獲救女子無大礙，由於海灣受氣候、潮汐等影響，遊客在下水時可能會遇到險情，「該女子遇險的情況也是偶發。」他說，每天都有工作人員前往事故多發的海灣巡查，海灣附近也設有「禁止從事危險活動」的公告欄。