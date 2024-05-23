軍方緊盯中共軍演是否「由演轉戰」　友盟國家有助台分享情資！

▲國防部臨時記者會說明中共軍演動態。（圖／翻攝國防部直播）



記者陶本和／台北報導

中共東部戰區23日宣布在台灣周邊海、空域從事「聯合利劍-2024A」軍演。我國防部傍晚舉行臨時記者會時表示，共軍是否會「由演轉戰」都是高度指標，會縝密評估分析，有徵候都會適切準備；另外，軍方也透露，掌握敵情動態不會只靠自己力量，仍會結合理念相近國家分享資訊，至於對象事涉機密不便透露。

情次室助理次長黃文啓少將表示，東部戰區於今天早上7點45分宣布演習，在宣布消息之後，海空軍兵力便在台海周邊地區、外離島進行演習。他說，截至目前統計，台海周邊地區，作戰艦派遣15艘、海警船16艘，空中兵力為33架進入我應變區。

對於中共是否藉機「由演轉戰」？國防部表示，共軍由演轉戰的可能性，都視為高度重要指標，只要執行任何軍演，都會針對軍演過程跟內容、兵力與範圍，進行縝密的評估與分析，只要有徵候都會依照既有的戰備規定應處，進行適切的準備，來因應中共的蠢動。

至於在情報方面，是否有跟鄰近或友好國家進行情資交換？國防部表示，基本上會以自立防衛國家為主要構想，演習想定過程中，基本上都是以獨立來防衛國家作為基本原則。

不過，國防部透露，軍方掌握敵情動態不會只有靠自己力量，仍然會結合理念相近國家分享相關資訊，至於對象為何，事涉機密就不便報告。