解放軍軍演回應賴清德就職演說　陸軍事專家：東部海域可截斷3條線

▲解放軍2024軍演區域。（圖／翻攝CCTV）

記者魏有德／綜合報導

總統賴清德「520」就職演說後，大陸外交部、國台辦及央媒連日透過輿論抨擊，經過連日的「口誅筆伐」，解放軍東部戰區在今（23）日也做出動作，宣佈在台灣四周海域及金門，馬祖周邊實施「聯合利劍－2024A演習」，劍指「台獨分裂勢力」，強調是對謀獨行徑的有力懲戒。

▲共軍2022和2024年軍演區域對比圖。（圖／翻攝自微博）

透過《央視》公佈的軍演區域示意圖可以發現，在台灣北部海域，台灣海峽澎湖西側、南高屏外海，台東及花蓮港外的太平洋海域，均用紅色框框標記範圍，此外，還加上金門島、馬祖島、烏坵嶼、東引島周邊等地，同步展開不同科目的演訓。

這次由東部戰區主導的「聯合利劍－2024A演習」同樣以陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵種進行協同演練，操演科目包括聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標，艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力等。

對於解放軍在台灣南北及東部海域展開演練，大陸國防大學專家張弛分析指，在台灣島北部進行演練，不僅是對台北政治和軍事的重要目標進行威懾，而且是對民進黨當局的一個敲打。

張弛表示，在台灣島南部進行演練，政治上有痛擊「台獨」大本營之意，經濟上則是對台灣進行封鎖，「高雄港是台灣第一大港，演習具有掐住高雄港這個台灣的海上門戶，沉重打擊台灣對外貿易的意味，軍事上，高雄港是台灣海軍重要駐紮地，此次演習表明解放軍能夠把台灣當局的海軍牢牢困在港內。」

至於解放軍在台灣東部海域進行演練，張弛強調，是為了阻斷三條線，包括阻斷台灣能源進口的生命線；阻斷台獨勢力想要逃避制裁向外逃竄的逃跑線及阻斷美國及其盟友向台獨勢力提供援助的支援線。