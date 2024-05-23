以色列女兵被擄最新畫面！遭反綁壓在牆上　哈瑪斯：女孩可以懷孕

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以色列女兵被擄最新畫面！反綁壓牆上　哈瑪斯暗示「想讓她們懷孕」

記者張寧倢／綜合外電報導

以色列進攻加薩已7個多月，矢言報復哈瑪斯去年10月7日越境殺害和綁架以色列人的行動。人質家屬組織近日釋出一段以色列女兵被哈瑪斯擄走後的影片，她們雙手被反綁，站成一排，被壓在牆上，部分人臉上有血跡和瘀傷。一名哈瑪斯槍手還暗示這些女子可以懷孕。

▲▼以色列人質家屬組織近日釋出一段以色列女兵被哈瑪斯擄走後的影片。（圖／翻攝自X）

▲以色列人質家屬組織近日釋出一段以色列女兵被哈瑪斯擄走後的影片。（圖／翻攝自X，下同）

根據紐約郵報、CNN報導，以色列人質家屬們釋出7名在10月7日哈瑪斯襲擊行動中被俘的以色列女兵的影片，以此對總理納塔雅胡的政府施壓，以求人質能盡快獲釋。其中一人被殺，遺體於11月送回以色列，一人在被擄後23天由以色列軍隊順利營救出來，至今仍有5人被哈瑪斯扣押。

▲▼以色列人質家屬組織近日釋出一段以色列女兵被哈瑪斯擄走後的影片。（圖／翻攝自X）

▲哈瑪斯一名槍手意有所指地說「這些女孩可以懷孕」。

相關影片先前已由哈瑪斯發布，畫面顯示這些身為以色列國防軍（IDF）人員的被擄女性，被槍手壓在牆上，手被反綁住，其中一些人的臉上還帶有瘀傷和血跡。運動組織「人質與失蹤者家屬論壇」從以色列國防軍方面獲得影片，並剪輯掉最令人不安的畫面後公開發布。

▲▼以色列人質家屬組織近日釋出一段以色列女兵被哈瑪斯擄走後的影片。（圖／翻攝自X）

▲哈瑪斯槍手對女兵說「妳真漂亮」。

紐約郵報報導稱，影片中可以聽見哈瑪斯成員幸災樂禍地談論著，他們不排除性侵以色列女兵的計畫，其中一名槍手還說，「妳真漂亮」、「這些女孩可以懷孕」。

「人質與失蹤者家屬論壇」在新聞稿中表示，「每一個關於人質所遭遇的新證詞都呼應了同一個悲劇的真相。我們必須立即將他們全部帶回家。」哈瑪斯襲擊導致約1200名以色列人死亡，並有超過250人被扣押作加薩人質。

▲▼以色列人質家屬組織近日釋出一段以色列女兵被哈瑪斯擄走後的影片。（圖／翻攝自X）

▲以色列7名女兵被擄走，其中一人死亡，一人獲救。

聲明還提到，以色列不能接受公民不斷感覺到生命受威脅，並持續遭受無盡的恐懼和焦慮的現實，「隨著時間流逝，將人質帶回家變得越來越困難，活著的人需要康復，死者需要得到妥善安葬。以色列政府不能再浪費任何一刻，必須立即重返談判桌！」

納坦雅胡22日表示，他對這些人「被綁架的影片感到驚恐」，以色列將繼續「盡一切努力將他們帶回家」，至於哈瑪斯恐怖分子的殘忍行徑只會增強他的決心，堅定地戰鬥直到哈瑪斯被消滅，「以確保我們今晚所看到的事情永遠不會再發生」。

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