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母子逛夜市4歲兒走失「童進超商狂哭」　眼尖巡邏警助團圓

▲▼ 巡邏警員眼尖發現超商哭泣小男童，幫助走失母子團圓。（圖／警方提供）

▲巡邏警員眼尖發現超商哭泣小男童，幫助走失母子團圓。（圖／警方提供）

記者楊永盛 ／苗栗報導

苗栗縣卓蘭鎮一名媽媽日前攜帶4歲兒子逛夜市，結果人潮一多，媽媽一個恍神沒有留意兒子動向，小男童被人群沖散走丟，正當媽媽急的像熱鍋上的螞蟻時候，幸好男童機警走進超商，無助哭泣時又遇到簽巡邏箱的警員，趕緊帶著男童回派出所安置，警方繞完夜市，終於讓母子順利團圓，母子才破涕為笑。

大湖警分局（22日）指出，卓蘭分駐所警員蔡駿暘、王郁斐，日前執行18至20時巡邏勤務，19時許前往夜市旁一家超商巡邏時，發現一名男童在店內休息區哭泣，身邊又沒有大人陪伴，趕緊上前關心協助安撫，輕聲詢問孩童姓名等相關資料。

警方詢問得知，4歲男童僅能說出姓名、媽媽帶他逛夜市，確認男童身上無任何傷勢與異狀，先將其帶返派出所安置，提供茶水飲用並安撫著其情緒；警方也動員多人前往夜市找尋家屬，就在繞完整個夜市後，終於遇到心急如焚的媽媽，趕緊向警方求助尋兒，聽到兒子被安全帶回派出所，媽媽才破涕為笑，非常感謝警員熱心援助。

▲▼ 巡邏警員眼尖發現超商哭泣小男童，幫助走失母子團圓。（圖／警方提供）

▲ 巡邏警員眼尖發現超商哭泣小男童，幫助走失母子團圓。（圖／警方提供）

警方呼籲，家長與孩童一同在外，應隨時留意其動向，避免因一時不察而發生危險，人潮眾多時更需留心，平時可教導孩童建立危機意識，若不慎走失時能自行尋求警方協助，另民眾如發現疑似走失兒童

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