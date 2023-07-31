山老鼠入侵大安溪竊貴重木材　鏈鋸裁切成37塊運下山遭逮

▲山老鼠集團趁杜蘇芮颱風期間前往大安溪上游竊取貴重漂流木，在苗栗縣卓蘭鎮銷贓時遭逮。（圖／警方提供，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

賴姓嫌犯為首的山老鼠集團，趁杜蘇芮颱風襲台前，連夜鋌進大安溪上游河床竊取貴重木材，並用鏈鋸將貴重木材裁切用車載走，在銷贓時遭警方當場查獲貴重木材37塊，共394公斤，全案調查後依違反森林法、竊盜等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

保安警察第七總隊第五大隊及台中市警察局東勢分局、苗栗縣警察局大湖分局接獲情資，有人在大安溪河床非法竊取漂流木，立即會同新竹林區管理處追查，警方於7月27日上午，持搜索票前往嫌疑人於苗栗縣卓蘭鎮之住所查緝，當場查獲賴姓嫌犯等3人正將竊得之漂流木搬運至林姓買家的自小貨車後車斗上，現場查扣貴重木肖楠、扁柏、紅檜、香杉、香樟等37塊共計394公斤，並查扣鏈鋸、磅秤、自小客車等作案工具。

警方調查，賴嫌等人為牟取不法利益，趁杜蘇芮颱風襲台前，各單位均忙於防災，連夜鋌而走險徒步進入大安溪上游河床竊取貴重木材，並用鏈鋸將貴重木材裁切用車載走，在銷贓時遭警方當場查獲，全案調查後依違反森林法、竊盜等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

保七總隊第五大隊呼籲，漂流木由權責單位執行勘察、註記、辨識、檢尺、打撈、集運等處置工作，未在公告自由撿拾之地點及期間內，請勿任意撿拾漂流木，違者將依森林法第50條及52條規定，處以有期徒刑及鉅額罰金，請民眾切勿以身試法。