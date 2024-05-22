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社會 社會焦點 保障人權

女富豪賣房賺1355萬！被揪欠稅271萬...怕影響信用刷卡一次付清

▲▼房地合一稅，繳稅,示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

▲高雄女富豪脫手7年豪宅，需繳20%房地合一稅。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名楊姓女子將她名下持有7年的房產出售，大賺1355萬元，依規定需上繳271萬房地合一稅，但楊女拒繳，被移送行政執行署強制執行。執行官發現，楊女名下擁鉅款和大量存股可扣押，楊女收到執行命令後，驚覺個人信用恐受影響，立即以信用卡刷卡，一次付清271萬元稅款。

楊姓女子於2016年在高雄鹽埕區買了一棟豪宅，持有7年後，2023年7月以3500萬價格售出，同年10月申報房屋土地交易所得稅，但遲遲無法提出原始取得成本契約書，經國稅局輔導後，楊女以內政部實價登陸資料申報，國稅局依此開出稅單。

依據所得稅法第14條之4第3項規定，持有房屋期間超過5年未逾10年，房地合一稅率須以20%計算納稅額。由於楊女持有該棟豪宅7年，查核應核課稅捐271萬多元。

▲行政執行署高雄分署。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲行政執行署高雄分署執行官扣押楊女名下財產。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過楊女收到稅單後遲遲不繳，案件被移送到行政執行署高雄分署強制執行，執行官發現，楊女名下有大量存款和股票，立即核發扣押她的財產。

楊女收到執行命令後，驚覺遭到強制執行，立刻聯繫書記官希望不要收取銀行帳戶存款，以免影響她的個人信用，過幾天後楊女到高雄分署，霸氣掏出信用卡，以刷卡方式全額繳清稅款，展現驚人財力。確認繳清後，執行官也迅速撤銷楊女的銀行與股票帳戶扣押。

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