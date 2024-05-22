獨／「女校辦草地電影節」列政見　高一生當選成功高中班聯會主席

▲成功高中班舉行聯會選舉，當選者把到女校辦草地電影節列首要政見。（圖／記者楊惠琪攝）※點圖放大



記者楊惠琪／台北報導

台北市成功高中日前舉行班聯會正副主席選舉，高一生許佑嘉、涂子展搭檔參選，首要政見是「在中山女高舉辦草地電影節」，讓兩校學生一起看電影、野餐，結果獲得逾65%得票率，高票當選正副主席。成功高中校方表示，尊重學生政見與選舉結果。中山女高校長張云棻也說，只要能克服經費問題，樂見兩校共同舉辦電影節。

成功高中在本周一（20日）舉行第69屆班級代表聯席會正副主席選舉投票，高票當選的許佑嘉、涂子展，第一條競選政見就是「舉辦中成草地電影節」，要在中山女高草坪舉辦草地電影節，共同欣賞電影、野餐，讓兩校的學生在欣賞電影之餘能夠交流情誼，在繁忙的生活中有抒發壓力的管道。

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班聯會主席當選人許佑嘉表示，成功高中和中山女高兩校學生原本就有很多活動交流，過去也曾合辦過電影節，只是地點在電影院，後來因為疫情中斷，得知中山有很美的草坪，之前中山班聯會選舉也有候選人提出類似政見，因而有草地電影節的政策構想，當選後會積極籌劃推動，希望在今年12月中山女高校慶後幾天舉行。

張云棻說，中山女高的草坪很美，適合野餐、舉辦活動，樂見男校生提出政見規劃，只要能克服經費問題，活動設計具有教育意義，對兩校合辦草地電影節，她樂觀其成。

成功高中學務主任陳威仁也說，尊重學生提出的政見，只要沒有傷風敗俗、具有正向的教育意義，學校都樂觀其成，未來也會在活動執行上提供必要協助。