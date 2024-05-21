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大陸 大陸焦點 特派現場

台灣最嚴峻考驗　黃介正：陸可能轉向爭取談「準備打、不想拖」

▲▼黃介正、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正 。（圖／記者任以芳攝）

▲淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

台灣學者黃介正今（21）日上午出席「賴蕭新政府上台後的兩岸關係」座談會，特地談及2027年台海是否有危機？他分析，最大關鍵在於美國態度，加上大陸對賴政府沒有期待，只會強化主導權。黃介正也提醒，台灣危險的程度遠高於過去，戰略預警時間遠低於過去，研判今年520以後，中國大陸很有可能轉成「爭取談，準備打，不想拖」，成為台灣最嚴峻的考驗。

文化大學國家發展與中國大陸研究所、馬英九文教基金會今共同舉行「賴蕭新政府上台後的兩岸關係」座談會，前總統馬英九、前行政院長陳沖擔任開場致詞嘉賓。第二場主題「國際、經濟外機與兩岸」由文化大學國家發展與中國大陸研究所所長趙建民擔任主持人，主講學者依序是淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正、中國文化大學國發大陸所副教授劉性仁、台灣大學政治系教授左正東、前中華信評總經理、中國文化大學國發大陸所兼任教授陳松興。

學者黃介今日演講主題是「解放軍2027年完成攻台準備？」他首先解釋來龍去派，關鍵之一就是美國前印太司令部司令戴維森，20221年他在參議院被問及「中國大陸什麼時候會攻打台灣？」

戴維森回答說，「依照中國大陸自己的說法，要在2050年建設成把解放軍建設成一支世界一流的軍隊。」當時參議員又問，「你不要兜圈圈，給我一個時間參考時間。」

戴維森最後說，「可能是6年。」實際上是為了爭取美軍印太地區美軍換裝升級的預算，外界把2021年加6，解讀中共攻台是2027年。

黃介正分析，當2027年這個時間點出來後，媒體、名嘴出現各種解讀。舉例習近平曾在十九屆五中全會說2027年解放軍建軍百年奮鬥目標，但沒說什麼目標，2027年也是中共二十一大，習近平會不會做到第四任期總書記，以及對台工作上面要早交成績單，最終2027變成關鍵點，也給外界很多解讀的空間。

黃介正指出，「2027對台灣也有特別的意義，蔡英文前總統宣佈兵役期恢復一年的時間，是從2005年出生，等這些這批孩子大學畢業是22歲，正好也是2027年。」

▲裴洛西訪台讓台海的緊張局勢再次升級。（示意圖／路透）

▲黃介正認為，兩岸形勢變化最大關鍵就是美國。（示意圖／路透）

2027年是否為台海危機關鍵？黃介正認為，兩岸形勢變化跟美國脫不關係，中美高強度的戰略對抗形，美國出的每一招，只會間接或直接牽動台海軍事形勢。

黃介正舉例，最近聯合國2758號決議案的議題，美國國務院副助理國務卿以官方的身份參加學術研討會，一字一句念出來的文稿，這就是美國政府的立場。我海軍跟美國海軍「不期而遇」，也是外媒《路透社》放的消息。

他也憂心解讀，「有些時候不是我們自己要去亮傢伙，有些時候是形勢突然，讓兩岸軍事形勢加劇。」

談到這兩年台海不同變化，黃介正指出，2022年8月美國眾院議長來台訪問，以及蔡英文前總統訪問中美洲友邦國家，回程在舊金山過境。此後，北京軍事行動強度更高，宣佈戰備常態化，壓迫海峽中線，或進入我防空識別區，甚至直接壓迫我方24海里邊線。

針對上述情況，台灣看似有國際高知名度，這是正向成績單嗎？黃介正說，很多都只是大內宣，「從軍事角度來看，台灣危險的程度遠高於過去，戰略預警時間遠低於過去。」

他也舉例，2022年爆發「俄烏衝突」直到去年11月，我國防部部部資料，台灣的義務兵役提前罰款、繳罰款、解除合約離營的人超過7400，還沒有開打，台灣已損失9個步兵營，外界是否真的願意接受這個危險警訊。

黃介正也提醒，大陸方面對賴清德演說本來就沒有期待，外來只會強化自己處理兩岸關係的決心。「我個人認為，北京就是丟掉幻想，準備鬥爭，繼續牢牢掌握主導權與主動權。」

黃介正總結，「從大陸方面軍事角度來看是政治意志的執行，爭取談準備，黨不怕拖。現在的形勢，尤其是今年520以後，中國大陸很有可能轉成爭取談，準備打，不想拖，這是我們最嚴峻的考驗。」

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