獨／搭高鐵到台中住七期摩鐵2晚　護專3刀男砍人前「先上廁所」

▲台中捷運驚爆隨機砍人案，嫌犯19日搭乘高鐵北上住七期摩鐵2晚後退房動手行兇。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中捷運今天（21日）驚傳隨機砍人案，20歲洪姓護專生拿著水果刀等猛刺同車廂乘客，結果造成自己與2名見義勇為的呂姓少年、27歲許姓男乘客受傷，3人事後都被送醫救治。據悉，洪男早在19日晚間7點就入住七期市政路上一間摩鐵2晚，直到今天上午才搭計程車離開，前往水安宮站行兇，進入車廂前還從容放行李及上廁所，未料一上車才隔幾秒鐘就亮刀砍人。

▲中捷砍人案，20歲洪姓凶嫌遭壓制畫面曝光。（圖／民眾提供）



台中捷運董事長顏邦傑今天也透露洪男行兇時間序，上午11點3分走進水安宮並將行李放進1樓置物櫃，接著到3樓上廁所，11時13分進入車廂，上車想了幾秒鐘後就亮刀砍人。同車乘客發現聯手制止，列車11點16分進入市政府站、11點20分市府站站開放。

外傳，洪男昨晚入住汽車旅館，且是透過女房客登記入住。但根據《ETtoday東森新媒體》掌握消息，洪男19日就搭乘高鐵北上台中，並且入住位在七期的知名汽車旅館，用自己的名字登記，連住了2晚，直到今天早上才退房，之後便搭乘計程車前往水安宮站。

洪男父母今天接到警方通知才知兒子闖了大禍，急忙趕往台中。稍早洪男也被移送分局，但主動提出停止夜間警詢，警方預計要到明天早上6點鐘後進行筆錄。