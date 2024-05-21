寺廟當砲房！女信徒「激戰和尚」被抓包　秒甩糟糠夫私奔

▲男子無奈表示，聯絡不上妻子，希望對方盡快回家。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國一名人妻被寺廟住持抓包在廟裡與另一名和尚「激戰」後，被趕出寺廟，沒想到兩人就此私奔。而女子的丈夫則無奈表示，希望妻子可以回心轉意，趕快回到他身邊，一起飼養兩人共同扶養的30多隻貓狗，並償還50萬泰銖（約新台幣44.5萬元）的債務。

根據khaosod報導，泰國烏泰他尼府一名61歲男子沙楠，53歲的妻子南丹婉與58歲的和尚通坎私奔。據悉，他與妻子兩人共同飼養了30多隻貓狗，平時妻子南丹婉會到寺廟內收集剩飯剩菜，帶回來餵貓狗。

然而日前妻子卻被寺廟的住持抓包，她在廟裡與其中一名和尚交歡，當場被趕出去，沒想到兩人就此失蹤，直接私奔。沙楠聯絡不上妻子，只好找上媒體曝光消息，並向妻子喊話，希望對方能回心轉意。

沙楠21日在烏泰他尼府的家中表示，妻子曾經打電話給她在甘烹碧府的姊姊，並稱有看到新聞，但否認與和尚通坎私奔，強調自己只是外出去工作，但未透露具體地點。

沙楠和南丹婉同居超過3年，兩人也已經正式登記結婚，有1個孩子。夫妻倆平時靠收集廢品維生，並在家中養了超過20隻狗和10隻貓。

沙楠表示，希望妻子能夠回來一起償還超過50萬泰銖的債務，這些債務是要由他們共同承擔。此外，他也提到，如果有人有意願領養兩人所養的30多隻貓狗，可以主動聯繫他，他非常樂意將這些動物送給願意照顧牠們的人。

他無奈指出，原本都是靠妻子到寺廟收集剩菜剩飯來餵養動物，但目前只能由他女兒每天煮一大鍋飯來餵養動物。他自己曾多次嘗試聯繫南丹婉，但每次都被對方掛斷電話。