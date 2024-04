台灣友邦瓜地馬拉宣布進入「災難狀態」　大火狂燒！向國際求援

▲瓜地馬拉總統阿雷巴洛(Bernardo Arevalo)。(圖/路透)

文/中央社

瓜地馬拉森林大火從1月起延燒至今,瓜國總統10日宣布全國進入「災難狀態」,政府除向國際求援,也準備動用1.1億瓜幣(約新台幣4.4億元)緊急預算投入救災。

瓜地馬拉總統阿雷巴洛(Bernardo Arévalo,另譯:阿雷瓦洛)根據法令,宣布國家進入「災難狀態」後,政府可簡化行政程序,不須公開招標就採購,尤其是應急的救難物資,例如消防和急救人員的個人防護設備,以及消防救護器材。

政府可以動員軍方、警力等各單位的力量,統合運用。瓜國也尋求國際援助,尤其消防飛機和直升機等空中消防載具,盼早日撲滅火勢。

瓜地馬拉「自由新聞報」(Prensa Libre)之前報導,瓜國「國家防治災害協調中心」(CONRED)統計,從今年開始到3月20日,全國各地發生873起森林火災,燒毀超過5200個足球場大小的面積。光是3月31日一天24小時內,瓜國又發生36起森林火災,目前各地火勢仍持續延燒。

▲距離瓜地馬拉市約20公里的一座大型垃圾掩埋場9日發生大火,滅火工作仍持續中。 (圖/達志影像/美聯社)

不只森林大火,4月9日距離首都瓜地馬拉市中心約20公里的一座大型垃圾掩埋場發生大火。滅火工作持續兩天,撲滅75%的範圍,由於火勢在垃圾下方悶燒,增加滅火的難度,救災單位派出無人機在上空監控,了解火勢控制的情況。當局預估,如果天候條件沒有改變,預計週末應可完全撲滅。

但最嚴重的是,垃圾焚燒後產生大量有毒物質,加上持續森林大火,原本就是拉丁美洲國家中空氣汙染最嚴重的瓜地馬拉,空氣品質更加惡化。根據瑞士IQAir公司在本月9日下午3時發布的數據,瓜地馬拉市的空氣品質指標和懸浮微粒PM2.5的狀況已對「敏感的人群有害」,PM2.5的濃度是世界衛生組織(WHO)建議標準值的8.9倍。11日還一度飆上WHO標準的12.7倍以上。

瓜國政府已下令,在垃圾掩埋場周邊區域的學校暫時停課,改為遠距教學。衛生部門也建議民眾在家緊閉門窗,盡量減少外出,並且戴上口罩,以保障自身健康。

Forest fires have engulfed Guatemala, prompting the country's President Bernardo Arevalo to issue a natural disaster declaration.



Here's more. pic.twitter.com/kzklLDmiu0