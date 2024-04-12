台灣友邦瓜地馬拉宣布進入「災難狀態」　大火狂燒！向國際求援

▲瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）。（圖／路透）

文／中央社

瓜地馬拉森林大火從1月起延燒至今，瓜國總統10日宣布全國進入「災難狀態」，政府除向國際求援，也準備動用1.1億瓜幣（約新台幣4.4億元）緊急預算投入救災。

瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo，另譯：阿雷瓦洛）根據法令，宣布國家進入「災難狀態」後，政府可簡化行政程序，不須公開招標就採購，尤其是應急的救難物資，例如消防和急救人員的個人防護設備，以及消防救護器材。

政府可以動員軍方、警力等各單位的力量，統合運用。瓜國也尋求國際援助，尤其消防飛機和直升機等空中消防載具，盼早日撲滅火勢。

瓜地馬拉「自由新聞報」（Prensa Libre）之前報導，瓜國「國家防治災害協調中心」（CONRED）統計，從今年開始到3月20日，全國各地發生873起森林火災，燒毀超過5200個足球場大小的面積。光是3月31日一天24小時內，瓜國又發生36起森林火災，目前各地火勢仍持續延燒。

▲距離瓜地馬拉市約20公里的一座大型垃圾掩埋場9日發生大火，滅火工作仍持續中。 （圖／達志影像／美聯社）

不只森林大火，4月9日距離首都瓜地馬拉市中心約20公里的一座大型垃圾掩埋場發生大火。滅火工作持續兩天，撲滅75%的範圍，由於火勢在垃圾下方悶燒，增加滅火的難度，救災單位派出無人機在上空監控，了解火勢控制的情況。當局預估，如果天候條件沒有改變，預計週末應可完全撲滅。

但最嚴重的是，垃圾焚燒後產生大量有毒物質，加上持續森林大火，原本就是拉丁美洲國家中空氣汙染最嚴重的瓜地馬拉，空氣品質更加惡化。根據瑞士IQAir公司在本月9日下午3時發布的數據，瓜地馬拉市的空氣品質指標和懸浮微粒PM2.5的狀況已對「敏感的人群有害」，PM2.5的濃度是世界衛生組織（WHO）建議標準值的8.9倍。11日還一度飆上WHO標準的12.7倍以上。

瓜國政府已下令，在垃圾掩埋場周邊區域的學校暫時停課，改為遠距教學。衛生部門也建議民眾在家緊閉門窗，盡量減少外出，並且戴上口罩，以保障自身健康。