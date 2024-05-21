10天前還在擺攤！他靠1首歌「每天進帳450萬」…2.2億簽約當網紅

記者鄭思楠／綜合報導

山東菏澤25歲男生郭有才直播唱歌近日爆紅大陸，他翻唱的老歌《諾言》受到熱捧。5月19日，也就是郭有才開始走紅的第10天，在直播間100多萬人、以及現場無數人的見證下，郭有才粉絲突破1000萬，最後幾乎是每秒鐘就新增1000粉絲的漲粉幅度。

據《娛樂資本論》報導，5月19日中午，郭有才粉絲量正式突破1000萬。為了慶祝這一刻，身著復古襯衣、梳著大背頭、腰間掛著BB機的25歲男子郭有才，再次唱起了爆紅歌曲《諾言》。

直播間現場傳來陣陣歡呼，至此，郭有才以10天漲粉1000萬的成就，成為又一個被大陸全網追捧的逆襲範本。走紅速度之快，甚至讓很多人還來不及認識他。

與粉絲量同步增長的，是郭有才的收入和商業價值。有網友分析，爆紅之後的郭有才單場直播收入在100萬（人民幣，下同，約新台幣450萬元）以上。一名知情人士透露，最近郭有才被當地一家MCN機構簽約，簽約費高達5000萬元（約新台幣2.2億）。

▲郭有才爆紅全網。（圖／翻攝自影片）

郭有才每天晚上經營燒烤攤，早上把簡單的直播設備往菏澤南站廣場一擺，就開始了一天直播。郭有才主頁簡介顯示，「每天的開播時間是上午10點，感謝您給予一個擺攤5年賣燒烤的農村小夥一個機會展現自己。」

1999年，郭有才出生在菏澤的一個小鄉村，雖然家境普通，但每天有父母陪在身邊，日子也過得幸福。然而一切被一個噩耗摧毀，在他10歲那年，母親不幸離世。自此，人生軌跡開始發生翻天覆地般的改變。

之後他在13歲的年紀輟學，踏入社會。他修過電動車、在洗浴中心做過工作人員，還擺過地攤。還有兩次創業失敗的經歷，第一次他用自己的積蓄開了一家餐飲店，可沒過多久就倒閉了；第二次他開了一家燒烤攤，最終也因為各種原因再次失敗。

2019年，郭有才與妻子共同擺起夜市燒烤維生，一次偶然機會下，他花6元購買了唱歌教程，又用300元買了把吉他，從此開始白天直播唱歌、晚上經營燒烤的生活。

後來的故事人盡皆知，堅持不懈地直播唱歌之後，他終於被大家看見，流量蜂擁而至。不少網友留言指出，郭有才滄桑的嗓音擁有超越年齡的成熟，唱出了回憶和心碎，也唱出了執著和堅守，「歌聲全是感情，沒有技巧，後勁很大」。

郭有才接受新華社訪問時認為，自己的爆紅是因為網友們在他身上看到了自己的影子，「因為每個人都有困難，每個人都有故事，所以能讓大家產生共鳴。」