　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

20歲兇手碰上整車「台中戰鬥市民」！　8人捷運圍攻超勇猛

記者邱晟軒／綜合報導

台中捷運今（21）日發生驚悚砍人事件，一名身穿棕色外套的20歲洪姓男子，情緒突然失控，在車廂內持刀攻擊乘客，當下車廂內情況一度危急，許多乘客見義勇為，火速衝上前壓制。對此，就有網友逐格分析事發過程影像，指出車廂上一共有8位超勇台中人（5英雄、3英雌）。

據了解，20歲洪姓男子於今天上午11時20分攜帶1把菜刀、2把水果刀搭乘台中捷運，而後因不明原因朝著身旁乘客不斷揮舞，而男子突如其來的行為，瞬間引發一旁乘客尖叫逃竄。隨後，不少在車廂上的民眾奮勇上前與其肉搏，整個過程也被乘客用手機錄下。

有網友在批踢踢八卦板發文，針對目擊者拍攝的影片逐格分析「台中捷運有多少英雄、英雌」：

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一階段：初步搏鬥

1、長髮A男和大叔B男首先與嫌犯展開搏鬥
2、雨傘C男前進支援
3、大叔B男成功從嫌犯手中奪得菜刀，暫時脫離第一線
4、目前雨傘C男把任何人都當嫌犯，期間意外攻擊到長髮A男2次

▲▼ 。（圖／翻攝網路）

▲長髮A男、雨傘C男纏鬥嫌犯。（圖／翻攝網路）

第二階段：熊抱壓制

1、嫌犯試圖拾起另一把掉落的水果刀，長髮A男迅速從背後熊抱嫌犯
2、雨傘C男認清真正嫌犯後，使用雨傘戳了嫌犯幾下，後續採取威嚇
3、長髮A男準備後退至隊伍中
4、嫌犯無視長髮A男，前進直盯左邊（似乎是手錶D男）

▲▼ 。（圖／翻攝網路）

▲車廂上眾人聯手壓制嫌犯 。（圖／翻攝網路）

第三階段：聯手壓制

1、手錶D男正式加入戰局，抵抗並推壓嫌犯拿刀的手
2、中髮E女加入，從旁施力協助手錶D男，對嫌犯進行壓制
3、帽子F女用手搥打嫌犯頭部
4、花衣G女暴捏嫌犯耳朵
5、黑恤H男加入戰局，重捶嫌犯頭部。期間雖然意外打到手錶D男，但最終成功制伏嫌犯

該網友表示，中捷車廂內一共有「五英雄、三英雌」，這8位乘客的英勇舉動，避免了更大的傷亡。

▼嫌犯遭壓制在車門旁動彈不得，一旁的乘客趁隙不斷出手攻擊。（圖／翻攝網路）

▲▼ 。（圖／翻攝網路）

ET快訊
殺人未遂犯逃到台北了！母住林口　警戒備：不排除回家
快訊／藍白共提「不再處理散會動議」　秀會議紀錄嗨喊：謝謝柯建
單身女獨得2億威力彩！下班買一張就中　捐出1000萬
快訊／國家警報響！大雷雨炸新北桃園　13縣市豪大雨特報
3刀男「疑是列管人口」　衛福部：很懷疑是否精神恍惚
快訊／台中死亡車禍　23歲騎士傷重不治
長髮哥對戰3刀男癱坐！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家
快訊／大雷雨狂轟6地！　11縣市豪大雨特報　

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／14縣市豪大雨特報！鋒面影響雨下不停　最新警戒區域曝

快訊／國家警報響不停！5縣市雷雨來襲　1地暴雨告警

打造與世界接軌的幸福農村　農業部推「智慧韌性永續安心」行動策略

國6東延天價！杜奕瑾：高雄高鐵可地下化80次　高公局曝更難挑戰

快訊／國家警報響！大雷雨炸新北桃園　13縣市豪大雨特報

宣布農業部施政願景　陳駿季：《農業基本法》拚4年上路

新教長提「恢復大陸學位生來台」　揭3施政重點：培育前瞻技術人才

才過斑馬線就被攔！警開單「不讓行人」　網重刷影片：人在哪

他大肚子像「懷3胞胎」　打31針利尿劑...中年男瘋狂排尿1萬cc

腸病毒提早到高峰？連2周1.8萬人就醫　台大醫揭3迷思：吃冰治不了

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「下跪求情」

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

快訊／14縣市豪大雨特報！鋒面影響雨下不停　最新警戒區域曝

快訊／國家警報響不停！5縣市雷雨來襲　1地暴雨告警

打造與世界接軌的幸福農村　農業部推「智慧韌性永續安心」行動策略

國6東延天價！杜奕瑾：高雄高鐵可地下化80次　高公局曝更難挑戰

快訊／國家警報響！大雷雨炸新北桃園　13縣市豪大雨特報

宣布農業部施政願景　陳駿季：《農業基本法》拚4年上路

新教長提「恢復大陸學位生來台」　揭3施政重點：培育前瞻技術人才

才過斑馬線就被攔！警開單「不讓行人」　網重刷影片：人在哪

他大肚子像「懷3胞胎」　打31針利尿劑...中年男瘋狂排尿1萬cc

腸病毒提早到高峰？連2周1.8萬人就醫　台大醫揭3迷思：吃冰治不了

快訊／場外抗議人潮爆滿　立院急公告：5點起陸續封閉周邊部分出入口

520求婚2年女友！500萬男下秒愣「求幫還800萬債」　全場罵爆

罷工抗爭3個月　韓國住院醫師「僅5%」留守醫院

愛國者三型增強飛彈　整合神盾系統發射

「三腳狗」觸動小學生憐憫心！漳湖國中小12生發起搶救大作戰

寺廟當砲房！女信徒「激戰和尚」被抓包　秒甩糟糠夫私奔

白皙正妹網美「泡過洗澡水」賣翻！　支付平台PayPal竟私吞近300萬

阿沁妻「雪地穿比基尼」辣爆！　超兇渾圓9連發：成就解鎖

男子想替亡妹看周杰倫演唱會　售票網拒絕「要求本人前往」挨轟

趙正平用「酸民黑稱」叫小S！粉絲怒喊封殺　她大方回應：沒關係啦

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

生活熱門新聞

台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網：高手在民間

中捷男狂砍人「一群乘客火速壓制」　PTT驚呆：超英勇

1號颱風恐生成大迴轉　最靠近時間曝

財神偏愛！農曆四月4生肖迎豐收

高雄25日大停水36hrs　11區域受影響

飛越南提親「被討100萬」贊助蓋新房！台男嚇逃

搭中捷被砍！急傳訊息「很嚴重」女友曝對話

捷運砍人「阿伯、大媽衝上去圍攻」　1幕全場讚爆：台中人好猛

4縣市豪大雨　「全台下4天」今明最多

80歲「職棒教父」愛上小50歲嫩經理　元配、兒子飯店餐廳戰小三

18歲男看包皮「旁邊辣妹」身分曝　醫震驚快掉下巴

小表弟吃哆啦A夢頭顱！他PO獵奇照釣出苦主

快訊／強降雨來襲！7縣市大雨特報　下到晚上

中捷車廂砍人！「2英雄上陣」戰鬥力超猛　PTT看傻

更多熱門

相關新聞

捷運萬大線施工不慎釀高鐵跳電　北市捷運局深表歉意

捷運萬大線施工不慎釀高鐵跳電　北市捷運局深表歉意

捷運萬大線第二期CQ890區段標施工廠商，21日上午11點28分進行新北市樹林區中正路69KV高鐵特高壓既有空管破除時，施工不慎損及緊鄰旁邊之特高高壓管線，造成高鐵自設變電所跳電，台電立即備用線投入恢復變電所供電，高鐵亦依相關SOP操作復電位。北市捷運工程局對本次施工不慎，造成高鐵延誤及乘客不便，深表歉意。

長髮哥對戰3刀男！女乘客急遞毛巾止血...喊：救了大家

長髮哥對戰3刀男！女乘客急遞毛巾止血...喊：救了大家

兒竟北上中捷砍人！父震驚急道歉

兒竟北上中捷砍人！父震驚急道歉

中捷3傷事件兇嫌病史曝光　醫師：不妥

中捷3傷事件兇嫌病史曝光　醫師：不妥

即／中捷隨機砍人！市政府站停運5hrs　全線恢復正常

即／中捷隨機砍人！市政府站停運5hrs　全線恢復正常

關鍵字：

台中捷運砍人事件乘客英勇壓制狂徒中捷捷運砍人

讀者迴響

熱門新聞

即／恐怖畫面曝！中捷男失控狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網：高手在民間

夏筠婷再遭爆曾是SWAG直播主

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

獨／3刀男是護理生！突暫停實習...北上中捷亂砍人

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！白色球鞋也染血

鎖定台中捷運犯案！20歲嫌犯攜3把刀北上　有精神恍惚問題

中捷隨機砍人　長髮男與兇嫌扭打全身濺血

接到電話才知兒闖大禍！中捷揮刀男父母緊急北上

殺人未遂犯搭首都客運到北市松山區

《爸爸去哪兒》尹敏洙妻宣布結束18年婚姻

即／3人傷勢曝光！中捷17歲少年胸肩遭砍

兒竟北上中捷砍人！父震驚急道歉

更多

最夯影音

更多

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面