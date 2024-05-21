20歲兇手碰上整車「台中戰鬥市民」！　8人捷運圍攻超勇猛

記者邱晟軒／綜合報導

台中捷運今（21）日發生驚悚砍人事件，一名身穿棕色外套的20歲洪姓男子，情緒突然失控，在車廂內持刀攻擊乘客，當下車廂內情況一度危急，許多乘客見義勇為，火速衝上前壓制。對此，就有網友逐格分析事發過程影像，指出車廂上一共有8位超勇台中人（5英雄、3英雌）。

據了解，20歲洪姓男子於今天上午11時20分攜帶1把菜刀、2把水果刀搭乘台中捷運，而後因不明原因朝著身旁乘客不斷揮舞，而男子突如其來的行為，瞬間引發一旁乘客尖叫逃竄。隨後，不少在車廂上的民眾奮勇上前與其肉搏，整個過程也被乘客用手機錄下。

有網友在批踢踢八卦板發文，針對目擊者拍攝的影片逐格分析「台中捷運有多少英雄、英雌」：

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一階段：初步搏鬥

1、長髮A男和大叔B男首先與嫌犯展開搏鬥

2、雨傘C男前進支援

3、大叔B男成功從嫌犯手中奪得菜刀，暫時脫離第一線

4、目前雨傘C男把任何人都當嫌犯，期間意外攻擊到長髮A男2次

▲長髮A男、雨傘C男纏鬥嫌犯。（圖／翻攝網路）

第二階段：熊抱壓制

1、嫌犯試圖拾起另一把掉落的水果刀，長髮A男迅速從背後熊抱嫌犯

2、雨傘C男認清真正嫌犯後，使用雨傘戳了嫌犯幾下，後續採取威嚇

3、長髮A男準備後退至隊伍中

4、嫌犯無視長髮A男，前進直盯左邊（似乎是手錶D男）

▲車廂上眾人聯手壓制嫌犯 。（圖／翻攝網路）

第三階段：聯手壓制

1、手錶D男正式加入戰局，抵抗並推壓嫌犯拿刀的手

2、中髮E女加入，從旁施力協助手錶D男，對嫌犯進行壓制

3、帽子F女用手搥打嫌犯頭部

4、花衣G女暴捏嫌犯耳朵

5、黑恤H男加入戰局，重捶嫌犯頭部。期間雖然意外打到手錶D男，但最終成功制伏嫌犯

該網友表示，中捷車廂內一共有「五英雄、三英雌」，這8位乘客的英勇舉動，避免了更大的傷亡。

▼嫌犯遭壓制在車門旁動彈不得，一旁的乘客趁隙不斷出手攻擊。（圖／翻攝網路）