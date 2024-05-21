獨／三重鎮安宮3尊媽祖遭竊！警急緝凶　廟方籲：買了會衰

記者戴上容／新北報導

新北市三重知名廟宇「鎮安宮」3尊媽祖遭竊！本月10日，廟方發現主殿中3尊媽祖佛像遭竊，廟婆阿秀姐趕緊報警。警方調查，有名黑衣人士出手偷走3尊媽祖後，搭乘計程車離開，目前仍在追查中。由於有人曾在網路上看到神像被兜售，廟婆阿秀也慎重呼籲，買佛尊的人運勢會不好、會衰，請大家不要買，也請大家協尋3尊媽祖。

▲鎮安宮3尊媽祖佛像遭竊 。（圖／記者戴上容攝）

三重「鎮安宮」緣起於民國34年時，有尊哪叱公在水溝漂浮，後來被人拾起供奉在台北橋，香火相當鼎盛，但來因為工程關係，該廟被拆，遷到三重信義公園內。鎮安宮位於正義北路鬧區、香火靈驗，是居民間重要的信仰中心。廟內有供奉天壇元帥、6尊媽祖、關聖帝君等神像。

▲ 鎮安宮3尊媽祖（紅框處）佛像遭竊 。（圖／記者戴上容攝）

▲ 鎮安宮廟方收起另外三尊媽祖佛像 。（圖／記者戴上容攝）

廟婆阿秀姐表示，本月10日上午她感到頭暈暈，相當不舒服，之後便發現主殿左側3尊媽祖神像不見，於是趕緊報警並調閱監視器，發現竊賊是撞開廟門下方的門檻爬行進入大殿，跑到主殿後側盜走「鹿港媽」、「配靈媽」、「南瑤媽」。由於擔心右側3媽祖佛像也會被偷，現在已收起來了。

案發後，有鄉民在網路上看到有人在拍賣3尊媽祖佛像，但隨後又下架，阿秀姐希望警察早點抓到兇手，她也慎重呼籲，買佛尊的人運勢會不好、會衰，請大家不要買，也請大家協尋3尊媽祖。

▲▼ 鎮安宮廟婆阿秀姐說明狀況 。（圖／記者戴上容攝）

三重文化里長陳福勝補充，鎮安宮幾年前「太子爺」也曾遭竊，據聞這名竊賊勒索5萬元。三重警方調查，案發在本月10日凌晨2時，清晨7時許收到廟方報案，調閱監視器後發現一名黑衣男子竊取3尊神像後，搭乘計程車離開，警方經調閱監視器，已鎖定犯嫌身份，現正積極追緝中。