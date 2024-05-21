極度危險戒護犯脫逃熱區曝！現身基隆廟口+麥當勞　往八斗子行進

▲極度危險戒護犯脫路線「熱區曝光」。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

受台北地檢署監護處分的39歲簡姓男子，19日傳出從基隆某醫院脫逃，由於簡男涉殺人未遂且具攻擊性，消息一出也引發地方高度關注，基隆市政府也提供逃逸路線圖，基隆市警察局長翁群能今（21日）指出，簡男應該是走中正路往濱海、八斗子，還有瑞芳方向行進。

從路線圖可看到，簡男從醫院離開後，沿著基金公路經過安樂市場、牛仔街、仁愛市場，接著往廟口夜市走，經過小麥(麥當勞)最後抵達原威海營區等區域。

▲基隆逃犯離開醫院後，走到原威海營區附近。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市警察局長翁群能指出，簡男步行路徑，離開醫療機構後，沿著基隆相關路徑到達愛四路，透過調閱監視器跟訪查，應該是搭了某線公車，方向應該是走中正路往濱海還有八斗子，還有瑞芳方向行進，這是警方目前掌握的部分，但還是同步擴大搜尋。

因為簡男是無家者習性，所以白天夜晚的巡邏，會在各個聚集無家者的場所，以及相關可以收容的藏身處所，例如地下道、空屋、相關宮廟等等查尋，透過友善通報網，希望各級民力給予協助，義警義消志工大隊等等，希望在最短時間查到。

翁群能再說明，因該犯無通訊設備可供定位，又步行於騎樓無監視器可調閱，且具無家者習性，目前會針對無家者時常聚集或藏身的據所加強巡邏，包含地下道、空屋及宮廟等，同時也透過本市友善通報網，匯集各級民力支援，請市民給予同仁時間，有信心將簡姓通緝犯緝拿到案。

▲簡男自醫院逃脫後，徒步沿著安一路往基隆市區方向行進，研判往八斗子、瑞芳前進。（圖／記者郭世賢翻攝）

衛生局長張賢政表示，個案在穩定藥物治療下，包括長效針劑藥物使用，已有相對穩定精神症狀控制，不是治療前犯案時的狀態，不需要過度恐慌，仍不建議民眾冒然主動互動或想要協助追拘而衝突。

基隆市警察局第四分局今9時指出，簡男離院時身著白色上衣、黑色長褲、外穿長袖方格紋襯衫。昨（20）日12時最新調閱監視器發現簡嫌隱沒於信二路、田寮河一帶，警方專案小組將全力擴大調閱監視器、加強巡邏密度，關聯性地區地毯訪查埋伏等將全力實施多種追拘作為，期能查緝簡嫌到案，民眾若發現身邊周遭有外貌相似、形跡可疑的男子，請立即撥打110或（02）24326737第四分局偵查隊通報警方。