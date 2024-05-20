色男見漂亮女監工凍未條！襲胸摸腿還拍她屁股　雇主連帶下場曝

▲已婚陳姓工人在工地趁女專案沒注意伸出狼爪摸其胸，又在工地走道上摸腿、臀部。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者黃宥寧／台北報導

已婚陳姓工人在新北市某工地進行裝潢，見到現場女專案美貌竟忍不住伸出狼爪，徒手摸了女專案胸部2下，又於工地走道上摸腿、臀等處，女專案氣壞報警提告。陳男被依性騷擾罪判處拘役50天可易科罰金5萬，女專案也對陳男及其工程行求償。士林地院判陳與裝潢行負責人應給付30萬元。

去年1月30日上午，陳姓工人受裝潢行指示到汐止區某工地工作，期間見工地現場專案小君（化名）身材姣好，竟克制不住情慾，趁小君不及抗拒，伸出手摸胸部2下，過沒多久又在工地走道上摸大腿、臀部等隱私處，小君氣壞報警提刑附民訴訟。

法官審理時，陳男當庭表示願向小君道歉並賠償1萬元，但小君堅持不接受，法院審酌他為逞一己私慾，不思尊重他人身體自主權利，進行性騷擾，造成告訴人心理上陰影與影響，所為實屬可議，依性騷擾罪處拘役50日、易科罰金5萬。

士林地方法院內湖簡易庭開庭時，陳姓工人雇主抗辯稱，根本無從預防或防免，但法院認並非不能勤前教育、人員選任安排以盡雇主性騷擾防免責任，故認須連帶賠償30萬。