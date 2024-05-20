張榮興接任警政署長揭5大工作主軸　宣示「持續打詐」讓民眾有感



記者張君豪／台北報導

台北市警局長張榮興20日經內政部頒布人事命令接任警政署長，他晚間接受媒體訪問時表示「責任重大」，將肩負全國治安及交通工作，也期許警界需要「視民如親」，把民眾的報案求助當作是自己家人、親人。另外，總統賴清德在今天就職典禮上有提到台灣關於黑金、槍枝毒品氾濫的問題，張榮興也強調「警察的工作要讓民眾有感」，允諾警政署將持續與中央各部會合作，從源頭處理打詐問題。



▲內政部20日傍晚發布派令，北市警局長張榮興接任警政署長。（圖／記者張君豪翻攝）

張榮興指出，「警察工作必須讓民眾有感」包含打詐等打擊犯罪問題，必須和中央各部會包含金管會、數發部、通傳會從源頭進行阻斷，包含警察在打詐偵查、或是宣導面的加強，第一讓民眾沒辦法接觸到詐騙資訊、第二讓民眾減少相信詐團話術、第三必須減少民眾從事詐騙從業犯罪的意願。他強調，打詐應是他接任警政署長後「重中之重」工作。

張榮興表示，台灣2023年3月遭外媒評為「行人地獄」，雖然交通在中央有主政部會，但警員負責交通執法層面，未來警察將會持續配合交通單位、針對車輛未禮讓行人、或者行人路口違規樣態作為未來警察持續改善交通、保障行人用路安全的重點工作。

另外，張榮興也認為，未來警員辦案將是科技化時代，對於科技犯罪追查和警界人才的訓練必須持續進行，警察的執法能力必須跟上科技的趨勢。

張榮興強調，上任後會嚴格要求警察風紀和紀律「再好的績效、都抵不了一件的風紀案件的殺傷力」，因為「最近警界風紀案件較多」，責成督察系統的自清自檢及杜絕風紀誘因、加強地區基層的法治教育，都會是他接任警政署後的工作重點。

至於有民眾包圍立法院陳情抗議的問題，他重申，警察會保障合法申請的集會遊行，並防治一切危害發生，警察在保障集會陳述意見的過程，也會確保立法院、立委包含機關駐地和個人人身安全，警方若有掌握陳抗團體將激化抗議過程的情資，將會全力疏處，防止街頭暴力事件發生。

►獨／北市中階警官驚爆性侵親生女 挨告厚顏急送報告：5／1退休

►獨／狼警4月初遭控性侵親生女 2周後才拔主管仍未受懲處

►竹聯戰堂成員擁槍毒 藏新北社區大樓頂樓...特勤警攻堅逮4嫌

