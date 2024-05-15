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社會 社會焦點 保障人權

檢調搜索松山分局！　資深巡官涉嫌包庇...助色情業者插旗新地盤

▲台北市松山警分局外觀。（圖／記者張君豪攝）
▲松山警分局外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

北市警局松山分局行政組上午8時，遭北檢檢察官指揮包含調查局、警政署政風室、北市警局督察室人員進行搜索，並約談帶回一名快退休的劉姓巡官，北檢這波肅貪行動也搜索包含林森北路381號等商辦處所，據傳該名巡官在中山分局及轄內中山二派出所服務超過20年，2021年因六年條款才從中二所內勤調任到松山警分局，檢調這次行動，據傳是掌握情資，認為劉姓巡官涉及把色情業者引入松山分局轄區，因此將他約談到案。

市警局強調，遭帶走約談的松山分局行政組劉姓巡官，到任後並未接觸到包含業管色情的八大行業管理業務，僅是處理環保業務受理民眾陳情噪音、建案營建廢土等相關業務，實際負責松山分局轄區的八大色情業務的警員，15日上午仍正常出席警局講習活動，並未受到該波搜索行動影響。

警方懷疑本案與多年前的中山警包庇色情弊案有關，據傳包含警政署政風室及台北市警局督察室，早在一週前就已針對劉姓巡官開始調查，使至今日才配合檢調發動同步搜索。

松山分局表示：劉姓巡官在2021年10月調任松山分局服務，劉員在2022年2月因病住院開始請假，直到同年11月銷假上班。因身體健康不佳，僅負責噪音、動保、環衛等陳情業務。15日上午8時許，調查局及警政署政風室人員至松山分局行政組劉員個人座位執行搜索。

松山警方強調：針對本案，分局立即展開內部調查，全力配合檢調，以期盡早釐清案情，將會嚴格要求員警風紀自律，加強內部管理，以防範風紀案件發生，如發現違法情事絕不寬貸。

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