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捷運女廁驚見「2條電線」　妹子怕爆！過來人曝解答：不是偷拍

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO發現捷運廁所的門口有2條電線。（圖／翻攝自Dcard）

記者朱祖儀／綜合報導

如果在外面突然內急，不少人會選擇到百貨公司或捷運上廁所。但一名女網友透露，近日到捷運站方便的時候，抬頭突然看到門上接了2條電線，不確定有何用途，於是PO文詢問。文章曝光後，不少人紛紛解答「感應裝置，如果超過一定時間會被關切」、「是感應器，不是偷拍的」。

原PO在Dcard發文表示，最近在捷運上廁所，沖完水後正要轉身開門，抬頭卻發現門軸上面有2條電線，一路連結到隔壁廁所的門框上面。由於先前沒看過這個設施，因此讓她心存疑慮，擔心是有心人士安裝的，急忙拍下來詢問「捷運站廁所裡面這個是什麼？」

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文章掀起討論，網友表示「感覺現在上廁所都要蒙面了」、「當女生真的好辛苦，遇到可疑的東西都要隨時擔心是不是針孔偷拍」、「外出上廁所口罩都戴好」、「以後上廁所我都戴安全帽好了，安全多了」、「我記得捷運的廁所都會貼一個有防偷拍什麼的」。

也有內行網友指出，「應該是感應裝置，有些廁所使用超過15分鐘，會通知服務人員來確認你是否沒事的裝置」、「它的名字叫：微動開關，可以連結感測器外，也常用於廁所電燈的感應開關」、「沒意外的話那是顯示廁所有沒有人使用的感應裝置，線會連接隔壁間是要一起接線把訊號傳回去，就像北車的廁所外面會有顯示板，顯示哪間廁所有人會亮紅燈、沒人會亮綠燈」。

還有過來人透露，「感應器…15分鐘沒出來會響，站務人員關心您，我就被關切過」、「我之前的經驗是30分鐘會來問」、「我之前在馬桶奮鬥半小時的時候，有被敲門關心，好像是擔心有人在廁所裡面出意外之類的，所以如廁半小時以上都沒有出來，會有工作人員過來看一下」。

▲▼廁所,公廁,馬桶,洗手間。（圖／記者孫于珊攝）

▲北捷廁所有「限時措施」。（示意圖／ETtoday資料照）

事實上，台北捷運廁所自2011年起試辦「限時措施」，只要民眾在廁間待超過15分鐘，就可能有站務人員上前關心，若是超過30分鐘則會響起警報器，若民眾有身體不適狀況，車站人員都可以提供協助。

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