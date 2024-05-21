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80歲「職棒教父」愛上小50歲嫩經理　元配、兒子飯店餐廳戰小三

洪騰勝與結縭50年的妻子於去年3月離婚，當天即與楊于萱登記結婚。

▲洪騰勝與結縭50年的妻子於去年3月離婚，當天即與楊于萱登記結婚。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

對於洪騰勝現況，洪家人既氣憤又無奈，質疑始作俑者就是洪的嫩妻楊于萱。本刊調查，八年級生的楊于萱，年紀不過30出頭，與洪相差逾50歲，2人最初在應酬時認識，名人堂飯店開幕後她火速被延攬擔任業務相關部門經理；洪在飯店開幕初期受訪或下場打球時，都可看見楊隨侍在側，儼然是洪的私人特助。

棒球名人堂是長達32公尺的球形建築，一旁緊連著名人堂花園飯店。

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▲棒球名人堂是長達32公尺的球形建築，一旁緊連著名人堂花園飯店。

然而，洪騰勝當時仍有結縭逾50年的胡姓元配，他與楊于萱在飯店形影不離的互動模式，很快便傳回董娘的耳裡。「老董娘為此經常打電話到名人堂查勤，後來直接跟楊于萱發生口角衝突。」前名人堂飯店員工向本刊透露，2年多前老董娘某天親自跑到飯店住宿，結果在飯店的安打西餐廳遇到楊，2人旋即爆發激烈口角衝突。

名人堂飯店房內裝潢設計充滿棒球元素，連家具也不例外。（翻攝名人堂花園大飯店臉書）

▲名人堂飯店房內裝潢設計充滿棒球元素，連家具也不例外。

該員工回憶，老董娘與楊于萱大吵後，本來已離開飯店且駛上國道的洪仁偉，接到消息後火速折返，「後來就連力挺母親、加入戰局的洪仁偉也動怒，激動到緊握拳頭。」這場火爆衝突有不少人目睹，使得洪騰勝、老董娘、楊于萱3人的微妙關係在飯店迅速傳開，直到去年3月才畫下休止符。

洪騰勝在1984年以兄弟飯店之名，成立業餘乙組成棒隊。（洪騰勝提供）

▲洪騰勝在1984年以兄弟飯店之名，成立業餘乙組成棒隊。

據知情人士告訴本刊，洪騰勝與老董娘後來吵到離婚，但更讓人驚訝的是，上午他與妻子離婚，下午就和楊于萱登記結婚，「消息傳回洪家，洪家人對楊女更不能諒解。」


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