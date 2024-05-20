屏東女撞傷斑馬線上行人　允諾賠5萬只給3萬…判拘役40天

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市葉姓女子駕駛自小客車行經屏東市和平路與勝利路口時，撞上走在行人穿越道的蔡姓市民，致蔡民頭部等處受傷，事後雖允諾賠償對方5萬元，但只賠償3萬，屏東地方法院依傷害罪判處拘役40天，易科罰金以1000元折算一日，等於罰4萬元。可上訴。

判決書指出，葉姓女子於2022111年9月3日深夜，駕駛自用小客車沿屏東市和平路由北往南方向行駛，行經該路與勝利路交岔路口，近行人穿越道時，蔡姓市民走在人行穿越道時穿越道路，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過，而依當時情況並無不能注意之情事，竟疏未注意即貿然左轉彎致撞擊到蔡，致蔡頭部外傷、輕度腦震盪等多處受傷。

事後有到調解委員會進行調解，葉同意賠償蔡5萬元醫藥等費用，事後僅給付3萬元。

屏東地方法院認為，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施。汽車行近行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過。道路交通安全規則第94條第3項、第103條第2項定有明文。葉疏於注意此肇事，造成蔡受傷，但已賠償3萬元，素行尚稱良好，判處拘役40天。