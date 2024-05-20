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網路瘋傳天空「七彩雲」　氣象署解答：繞射原理

▲▼前氣象局局長鄭明典2016年時曾於其臉書分享兩張彩雲相片。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲前氣象局長鄭明典2016年時曾於其臉書分享兩張彩雲相片。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

近來在社群軟體「Threads」瘋傳一段影片，天空出現長條狀的彩虹雲，相當絢麗奪目，路過民眾高舉手機紀錄拍攝，事實上，也有網友在台灣東部拍到過類似天文景象。中央氣象署解釋，陽光穿過薄雲的水滴或冰晶，產生「繞射」，不同角度便會出現不同顏色，就出現彩雲。

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氣象署預報員謝佩芸說，彩雲形成原因成是高空有懸浮細微水滴或冰晶，當陽光穿過細微水滴或冰晶的薄雲，產生「繞射」的現象，光是一種波動，光波疊合之處會變亮，不同角度出現不同顏色在薄雲上面。

謝佩芸表示，彩雲出現主要還是雲跟光線的條件，通常會在比較高積雲或捲積雲，因此空中要見到彩雲的高度一點，因此雲不能太厚會把陽光遮住。彩雲出現地點與時間不一定，極區曾出現過，台灣也有，她在台北跟台東都有看過，該段影片拍到的彩雲相當鮮豔。

▲▼前氣象局局長鄭明典2016年時曾於其臉書分享兩張彩雲相片。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲前氣象局長鄭明典2016年時曾於其臉書分享兩張彩雲相片。（圖／翻攝鄭明典臉書）

前氣象局長鄭明典多次在臉書分享彩雲的知識文章，2017年7月2日也轉發過網友拍到的彩雲照。他指出，彩雲和日暈、彩虹原理不同，日暈這種大氣光學現象一定來自冰晶的折射，類似三菱鏡的原理，彩虹則是來自水滴的折射和反射。

鄭明典表示，大氣中有另外一組會呈現七彩效果的現象，包括彩雲、日華、月華和峨眉寶光(觀音圈)，這些現象產生「繞射」原理，條件是均勻的小冰晶或小水滴反射或散射光線，反射或散射光線相互干擾，造成不同色光在不同角度的加強或減弱現象，於是不同角度便出現不同顏色。

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