賴清德就職演說間台股急殺150點　國安人士緩頰：內外資相當穩定

▲總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（20日）發表就職演說，向對岸喊話「希望中國正視中華民國存在的事實」，同時宣布多項國政願景，然而台股在賴清德發表談話後翻黑急殺，跌逾150多點，引發熱議。對此，國安人士應詢稱，國家元首面對中國各種軍事脅迫和國際打壓，還是可以呼籲一起追求共存共榮，這善意很大；至於單日股市表現，可以讓證券專家分析。

對於今日金融與股市狀況，國安人士表示，總體來講有個有趣的現象：上一個執政黨執政時在台股的表現，以及股匯市的規模發展怎麼樣？這不太好拿來比較；整體來說，包括外資和國內的投資，以及對外出口貿易的狀況，現在都相當穩定，也在持續發展的狀態，這部分倒不需要有什麼特別的擔心。

國安人士說，台股表現證明最近幾年台灣的經濟政策、經貿措施是有助益於股市成長，也就是說，在這些政策都持續推進之下，台灣總體經濟發展是可期的。

另對媒體關注，中國是否透過經濟攻勢，或其他手段影響台股？國安人士直言，沒有辦法排除任何它可能會做的，必須確保在這個狀況下，台灣是否會因為這些威脅、騷擾等，而去動搖了對政策推進的努力或堅持。

此外，針對有媒體指出，今日觀光類股不但沒有漲，反而跌，是否是因為賴清德的表述方式比較「鷹派」？國安人士分析，就一位民主國家的元首，在現在外部有中國各種軍事脅迫、灰色地帶的挑釁，以及種種在國際社會間的打壓，「而我們還是能提出，呼籲中國回到國際社會共同關切的軌道上，一起共存共榮，追求互利互惠，我覺得，這個善意很大」。