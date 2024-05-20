賴清德提互不隸屬！　分析：兩岸變「完全敵對」難以調和

記者蔡儀潔／北京報導

總統賴清德今（20）早發表「520」就職演說，兩岸論述態度強硬。大陸涉台學者接受《東森新媒體ETtoday》訪問時分析道，賴清德「一邊一國」的論述令兩岸問題變為「敵我矛盾」，難以調和，預計兩岸公權力會進入「對抗性互動」，衝擊民間經貿交流。

賴清德今早演說時提到，中華民國與中華人民共和國互不隸屬；任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權；希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇。

▲ 廈門大學台灣研究院教授唐永紅 。（圖／記者任以芳攝）

廈門大學台灣研究院教授唐永紅受訪時表示，賴清德的兩岸論述堅持「一邊一國」定位，繼承蔡英文的「四個堅持」並提出「四大支柱」，按大陸語言來說，就是走向台獨，可以說賴清德不僅坐實台獨分子的身分，且性質更為惡劣。

唐永紅接著指出，如此一來兩岸基本處於「完全敵對」狀態，雙方對兩岸關係的性質定位和發展取向，根本是天壤之別、南轅北轍，台海局勢相當不樂觀，1996年以前兩岸政府的矛盾是兄弟爭當家權，但如今變成「敵我矛盾」，難以調和。

外界還關注，賴清德今早演說時也提到，希望中國在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啓雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

對此，唐永紅認為，該說法看似善意實則毫無善意，賴清德無疑是希望實現「相互承認」與「政經分離」，意圖在他的「一邊一國」或「一中一台」的基礎上進行兩岸對話、交流、合作，企圖政治上與大陸對抗而經貿往來繼續，這也有利於其選舉與執政，但大陸方面是不可能同意的；未來兩岸公權力將進入「對抗性互動」，對兩岸民間經濟社會都會帶來衝擊。