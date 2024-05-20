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社會 社會焦點 保障人權

長裙女站頂樓女兒牆邊…大批警消急衝現場救援！背後真相曝光

記者張君豪、戴若涵／台北報導

台北市文山區木新路與恆光街口一處住宅日前發生一起事件！警方獲報有女子試圖跳樓，緊急出動4名員警趕赴現場，員警到場驚見陳女站在女兒牆旁向下揮手，隨即大聲喝令對方不要靠在牆上，並通報消防到場支援，最後接觸到陳女後才發現，她是曬鞋子意外受困頂樓，並非要自殺，烏龍一場。

▲長裙女站頂樓女兒牆邊，民眾以為她要自殺急報警。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲長裙女站頂樓女兒牆邊，民眾以為她要自殺急報警。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

文山第一分局木新派出所於日前接獲通報，轄區木新路與恆光街口一處頂樓有民眾意圖跳樓，需警方到場處理。警方獲報後不敢大意，所長、副所長以及2名員警共4人緊急趕赴現場。

4警到場後，見一名女子伸手從8樓頂女兒牆向下揮手示意，員警深怕發生意外，大聲喝令要女子「不要靠在牆上！」，並逐層按鈴，請該棟樓其他住戶協助開門，同時通報消防隊到場。

▲長裙女站頂樓女兒牆邊，民眾以為她要自殺急報警。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

大批警消成功進入頂樓後才得知，陳女是見天氣晴朗，趁著空閒時拿鞋子到頂樓曬太陽消毒除臭，但她因沒有固定好頂樓防盜門，導致防盜門自動關閉反鎖，且她上頂樓時又沒帶手機，只好將手上的鑰匙向下丟，希望有路人發現後能幫忙開門協助她脫困，但因樓層太高，沒有人聽見陳女的呼救聲，反倒被人誤認為要跳樓自殺，出動大批警消前往救援，全案烏龍一場。

文山第一分局呼籲，生活千變萬化，難免遇到困難，記得進入頂樓開門後要把門妥適固定，避免自動關上閂住；遇事時千萬保持冷靜，勿驚慌失措，善用周邊事物，不要冒險做出危險舉動，讓自身陷入險境。

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