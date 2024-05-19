「生命之樹」曾英棟特展　台南文化中心精彩登場

▲藝術家曾英棟於5月17日起，在台南文化中心文物陳列館一樓辦理「生命之樹-曾英棟特展」，並於18日下午2時許辦理開幕導覽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

藝術家曾英棟於5月17日起，在台南文化中心文物陳列館一樓辦理「生命之樹-曾英棟特展」，並於18日下午2時許辦理開幕導覽，此次展出多件油畫及複合媒材作品，作品質精而美、展覽內容精彩可期。

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曾英棟以「自然」為主題，連結了時間、歷史及場域，而後進展至描繪人類世界的能量流動；作為虛實世界的最大能量，愛是付出關懷、錢是實質給予，兩者皆透過分享，形成正向的能量循環。

曾英棟說，樹，像是一頂保護傘，豔陽、落雨皆被濾篩，下方的場域是生命的小宇宙，可以看出生命網絡的豐富交織，以及生物鏈的循環。生命之樹｣系列作品中，有著花朵盛開的風華正茂，以燦爛的色彩展現生命力與喜悅；但同時，彎曲的樹型也象徵歷經挫折、磨難而造就的特殊姿態。蜿蜒起伏帶著英颯的味道，比直挺大樹更飽藏因生活酸甜所形成的厚實。就像人生歷程所淬鍊的底蘊！

相對於樹的固定性，它的花朶、種子、果實因昆蟲動物的中介角色，提供另一種移動性，在樹的身上產生「生生不息｣的能量循環。創作將「愛｣和「錢｣的符號過渡到「能量｣的主題，我們看到「生命之樹｣正散發著來自「上蒼的光｣！

「生命之樹-曾英棟特展」展出作品眾多，5月18日下午2許開幕儀式中，多位藝術家及藝文人士到場共襄盛舉，與市民朋友分享曾英棟創作的心路歷程與作品。展覽期間自5月17日至6月2日，歡迎廣大的市民朋友及喜愛藝文的人士一同前來欣賞藝術之美，了解藝術家創作下的璀璨世界。