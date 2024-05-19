廣西欽州小時雨量「破歷史紀錄」！　多地淹水…半輛汽車泡水裡

記者廖翊慈／綜合報導

廣西氣象台今（19）日發布多地暴雨紅色預警，欽州市欽南區龍門港鎮24小時累計雨量610.5毫米，打破欽州市歷史紀錄，該鎮今（19）日3時紀錄到，1小時降雨189.6毫米，打破廣西小時雨量歷史紀錄。

▲龍門港鎮今日3時紀錄到，1小時降雨189.6毫米。（圖／翻攝自微博）

據《澎湃新聞》報導，5月19日，廣西多地發布暴雨紅色預警，局部有特大暴雨，並伴隨強烈對流天氣。降雨量大，具有一定極端性，致災風險高，需加強防範強降雨及其引發的山洪、地質災害、城鄉積澇等災害。

▲南寧多條道路積水嚴重。（圖／翻攝自微博，上同）

報導指出，目前，南寧多條道路積水嚴重，多輛車被淹過一半的車身。 南寧最大降雨出現在武鳴區仙湖鎮（235.9毫米），南寧市防汛四級緊急應變，提升為三級緊急應變，並啟動防內澇等級一級應對災情。

▲多輛車泡水。（圖／翻攝自微博，上同）

中央氣象台19日10時發布暴雨橙色預警，預計19日14時至20日14時，廣西南部、廣東大部、福建南部、雲南東南部、海南島北部等地部分地區有大到暴雨，其中，廣西南部、廣東南部等地部分地區有大暴雨，廣西東南部沿海、廣東西南部沿海等地局地特大暴雨（250～300毫米）。上述部分地區伴隨短時強降水（最大小時降雨量20～50毫米，局部可超過70毫米），局部有雷暴大風等強烈對流天氣。