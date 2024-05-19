屏東看水豚「小腿被緊咬」大爆血！女嚇壞驚逃：根本沒碰到牠

▲原PO血濺水豚園區。（圖／原PO授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友2月初到屏東一間水豚園區遊玩，怎料在近距離接觸水豚時，右小腿竟被大口咬住，當場血流如注，甚至釀成蜂窩性組織炎。事發至今3個月，她仍心有餘悸，除了不滿園區的處理態度，也認為「園方以近距離接觸水豚為噱頭，卻發生了這樣的意外，這件事應該被更多人知道。」

女網友在Dcard娓娓道來，「一開始我只是靜靜地看其他遊客在和水豚玩，園區內也有幼兒園的小小孩在摸水豚，我和同行家人則走向角落的一隻安靜水豚，家人有從正面輕輕地摸牠的頭，之後我們就靜靜看著牠。」

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隔了一段時間，那隻水豚緩緩朝她走來，於是原PO順勢彎下腰準備摸牠，怎料連毛都還沒碰到，就被大口咬住右小腿，當場血流如注，「洞洞鞋盛滿了流下的血，當下我馬上想往空曠處逃走，結果抽開腳時造成了撕裂傷，我直接嚇到魂飛魄散。」

▲水豚外表看似無害，仍是有危險性的。示意圖，非當事水豚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

女網友強調，自己完全沒做出任何攻擊水豚的行為，事發後在家人的陪同下，她拖著腳去找值班的員工，而對方見狀整個不知所措，後來才趕快叫救護車，將她先送往最近的醫院消毒包扎，「水豚是大型嚙齒類動物，牙齒上有非常多的細菌，醫護人員不建議當下幫傷口做縫補，所以我只有進行消毒和包扎，就讓家人開車回住宿的地方。」

2天後，她回到台北的家，發現整個小腿越來越痛，後來又過了4天，就醫被診斷出是蜂窩性組織炎，「現在傷口已經恢復到處理疤痕的階段，不過園區從事發至今，只提供了園區的保險人員與我對談，並沒有主動表示任何關心和提供幫助。從頭到尾令我最不平的就是園區的應對態度，甚至在我對保險金額不滿時，要我自己去申請調解。」

▲水豚大口咬住她的右小腿。（圖／原PO授權引用）

原PO無奈表示，「我相信一般的情形下，水豚是不會咬人的，但就是遇上了，我也發誓我什麼都沒有做。事發至今已過3個月，這件事一直懸在生活裡，看著網路上很多關於水豚的可愛影片，還有該園區的歡樂廣告，總覺得哪裡不對勁，想想如果今天是小孩被咬，後果簡直不堪設想，如今我對於賠償打算提出人生裡第一張訴狀、尋求我內心的正義，並且真心覺得這件事應該被更多人知道。」

對此，網友們紛紛回應，「水豚真的會咬人哦！畢竟牠也是動物，不是什麼可愛擺飾。我上次去台南的一間水豚咖啡廳，要進去摸水豚之前，員工都會告知危險性還有被咬的傷口圖，我真的嚇歪，進去後就是靜靜的摸跟拍照，牠要移動我完全不敢擋路、趕緊閃開」、「水豚本來就很兇，網路上炒作得太誇張」、「太可怕了吧」、「我嚇到了，以為很溫馴欸」、「看起來挺深的…好可怕」。