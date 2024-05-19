嘉義市打造行人友善城市 　交通熱區增設專用號誌

▲嘉市打造人本友善交通，增設行人號誌、標線。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

根據近期交通事故統計分析，行人交通事故的發生，主要以汽機車未禮讓行人，以及行人未依規定穿越馬路為主要原因，其中行人未依規定穿越馬路又分成「設有行人專用號誌，未遵守號誌穿越道路」、「在未設有行穿線或行人專用號誌之路段，於穿越時未注意來車」及「在設有行穿線路段(口)未行走於行穿線上」等三大樣態；嘉義市政府呼籲車輛駕駛人及行人，謹守道路交通標誌、標線及號誌行止，應建立交通安全意識及正確用路守法習慣，共同維護你我行的安全。

交通處長許啟明表示，為維護行人穿越路口之安全，持續打造人本友善的行人交通設施，已在學校、公園、果菜市場、商業區及醫院周圍等50處路口增加設置行人專用號誌，行人專用號誌總數由原有的259處，增加到309處，行穿線退縮68處，並增設29座庇護島，亦辦理人行道外推、路口號誌共桿及庇護島、人行道改善、騎樓整平等交通改善工程，共同營造安全、友善的人行通行環境。

嘉義市為消費型都市，商業活動活絡，自疫情舒緩後，各項商業經濟活動復甦，其中不乏觀光景點、歷史名店，遇有假日及連續假期時往往聚集眾多人潮至本市觀光購物，大量車潮、人潮湧至嘉義市區，又以文化路、垂楊路、忠孝路、興業路等主要道路匯聚大量人潮，嘉義市政府呼籲，汽機車駕駛人行經路口應謹守慢看停，禮讓行人先行，且應特別留意長者及幼童之通行；行人也應注意自身行走安全，應遵守標誌、標線及號誌，也要隨時注意各方來車動態，穿越馬路時，應於路口處穿越，切勿低頭使用手機，並應迅速通過，以維自身安全。