行「繕」週週不停歇　台南志工化身繕愛大使整修殘屋

▲台南市勞工局「做工行善團」，週週假日不停歇協助職災弱勢家庭修繕，志工個個化身為「繕愛大使」，近年來積極改善轄內弱勢族群住宅環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」，週週假日不停歇協助職災弱勢家庭修繕，志工們奉獻自己專長熱心參與修繕，個個化身為「繕愛大使」，近年來積極改善轄內弱勢族群住宅環境，今日又再一次讓殘屋煥然一新，幫助弱勢族群安心立命，「做工行善團」透過「行繕」積極構築黃偉哲市長之「希望家園」的理念。





在2023年1月時的一場無情大火，燒毀一個家庭所有的幸福和希望。住在關廟區一名高齡87歲獨居老人，妻子及兩名兒子均已往生，老人是中低收入戶的身分，目前僅靠一個月約8千多元的老人生活津貼渡日，而他居住的房屋是非常老舊的平房，因大火祝融整個房屋只剩下斷垣殘壁，早已不能住人，也因為經濟條件不允許，無法自行修復，從此四處為家居無定所。

勞工局接獲通報後，已在上週週間進行舊屋頂屋瓦、天花板拆除清運、房門擴寬牆壁的施工，鋁製品製造職業工會也在5/17進行鋁門、鋁窗的安裝施工，而在這個週休假日(5/18-5/19)，由台南市電氣業職業工會，進行室內配線、冷熱水管更換及化糞池水管施工作業，修繕團隊志工們盡心盡力，只為讓獨居老人能重拾溫暖舒適的家園。方耀南里長也幫忙協調借用場地、廁所等事宜。





台南市電氣業職業工會發揮「取之於社會，用之於社會」展愛精神，為社會奉獻。勞工局長王鑫基表示，黃偉哲市長非常重視台南市職災、弱勢勞工家庭之多元性照顧，台南市「做工行善團」為幫助轄內困苦的家庭改善住宅環境，專業志工團隊週週馬不停蹄地利用空暇時間，出勤為弱勢修繕房屋，平日亦須前往各區會勘需要幫助的案家，本週週間分別至安南區、六甲區、柳營區及白河區場勘，讓熱心公益的腳步不停歇。

本週末做工行善團除了有大台南總工會監事張松茂的熱心支援修繕作業之外，也出動了3組家庭志工檔，有電氣工會的陳文加、蔡桂芳及陳盟吉一家三口、劉忠義及黃麗卿夫妻檔，以及勞工志願服務協會的陳來發及苑秀芳賢伉儷。王鑫基局長特別感謝各工會、協會志工的犧牲奉獻精神，一同為弱勢族群服務，攜手共創溫暖和富有人情味的台南城市，共同守護打造「希望家園」。