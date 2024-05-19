任賢齊學弟們爆紅！少棒隊打羽球訓練揮棒...吸引41萬人觀看

記者唐詠絮／彰化報導

田中國小棒球隊，po出一段學生練習短影片，近日在網路爆紅，已經超過41萬人觀看，不少網友看到驚呼「在羽球場訓練」，只見學生拿著球棒，對準專業羽球發球機，準確出擊，顛覆一般傳統思維，也有網友點出重點「棒球校隊在室內練球時，都是用羽球代替硬式球來練打擊」，直誇他以後一定很會打縱向變化球。

▲田中國小少棒隊揮棒用打羽球練習爆紅。（圖／翻攝自田中國小棒球隊，以下同）

▲藝人任賢齊也曾是田中國小少棒隊。

田中國小棒球隊成立多年時間，也培養出不少菁英少棒選手，藝人任賢齊也是田小少棒隊的大學長，2020年曾返校陪伴學弟練球，並為學弟加油打氣。

而在學校棒球隊臉書內，po出一段影片，背景音樂搭配熟悉的大學長任賢齊歌曲「再出發」，文字標註「感謝田高子傑教練支援」，畫面僅見到一名男學生對準羽毛球發球機，一棒棒揮出，每擊中一個羽毛球，球棒便發出堅實的「康康」聲音，一旁有一名打羽球的大人站著觀看這厲害的一幕。

▲田中國小少棒隊。

其實在網路上經常可以看到棒球專用的高速羽球發球機，特殊的設計使球更小更輕，發射的軌道更趨近於直線，還可設定不同的打擊方式，提升反應力，但用到大型的羽球機還是第一次看到，校長陳泗正表示，這是少棒隊教練們平日的訓練。

今年4月間學校少棒隊派出5虎將，陳詣勳、陳品佑(六年級)，劉兆恩、蕭字亨(五年級)及四年級學生周立弋等5人，與北斗東螺溪社區少棒聯隊，參加台中大肚溪少棒聯盟比賽，幫助球隊拿到亞軍殊榮，陳泗正也期待學生們能在學習中快樂的成長。

▲田中國小少棒隊五虎將。