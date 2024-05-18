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大陸 大陸焦點 特派現場

好心去扶「酒駕摔車老人」　陸24歲男反遭誣賴「肇事者」

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇南京一名老人日前騎車摔倒，路過的一名年輕人見狀上前協助，幫忙扶起了老人，但令人傻眼的是，老人及其家屬不但沒道謝，還反控年輕人是將他撞倒的肇事者，逼迫年輕人陪同前往醫院檢查。

根據九派新聞報導，5月14日晚間，24歲的楊帆騎著機車經過應天大街，看見一名醉酒老人騎車摔倒受傷，身下有血跡，趕忙過去協助，將老人先扶到路邊，並引導周圍的車輛繞行，避免老人被撞。

令人傻眼的是，老人明明是自己摔倒的，竟指控楊帆將他撞倒，老人的兒子到場之後，也開始指責楊帆是肇事者，逼迫他陪同老人前往醫院檢查。

▼老人的兒子誣賴楊帆是肇事者。（圖／翻攝微博）

▲▼好心扶起「酒駕摔車老人」　陸24歲男反遭誣賴「肇事者」。（圖／翻攝微博）

交警到場之後，對老人進行了酒精檢測，結果為212mg/100ml，確認老人屬於酒駕。警方也調閱監視器畫面，確認根本是老人自己酒駕摔車，楊帆只是好心上前幫忙。

5月16日，老人家屬終於向楊帆道歉，老人的兒子說，父親酒醒後回憶事發經過，確定為發生意外自行跌倒，「確實當初自己很衝動，覺得自己很慚愧，做出了激動的行為，慚愧，向你道個歉。」

楊帆接受了對方的道歉，並表示，「人家問我以後還扶不扶，我該扶還得扶，幫助叔叔是我自主的，還是希望你父親健康。」

另外，南京市見義勇為基金會也為楊帆頒發了見義勇為專項獎勵金並送上鮮花。

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