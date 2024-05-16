毒死小叔沒被發現！30歲妻嫉妒婆婆分家產　「奶粉餵毒」殺1歲姪女

▲1歲女嬰鉈中毒癱瘓。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

福建一名1歲女嬰阿毛2022年春節鉈中毒，警方查出是30歲大伯母王遐奶粉中投毒，而其父林建偉半年多前的死被鑑定為秋水仙素中毒所致。如今，阿毛四肢癱瘓，有多種後遺症，時常住院。2023年9月，福州市中級人民法院一審以故意殺人罪判處王遐死刑。此案二審福建高院已於2024年4月開庭，目前還未宣判。

據《紅星新聞》報導，林家和阿毛母親楊藻沒有諒解王遐，林家在福州開了一家店，家裡原本條件不錯。一審判決書顯示，法院認定，王遐投毒是因不滿家中店面分給小叔家。

一審判決書顯示，王遐曾多次搜尋硝酸鉈、秋水仙素等毒物相關資料，還搜尋「老公和孩子都去世了，可以繼承公婆財產嗎」等網路資料。公開資料顯示，鉈是一種緩發性的劇毒物品，症狀隱匿。鉈溶於水後無色無味，被人飲用後也不易察覺。

根據一審判決書，2021年11月，王遐花費465元（人民幣，下同）向西安某貿易公司網購了3克秋水仙素。王遐供述，買回來她試了一下太苦就倒掉了，後來才去購買的硝酸鉈。她同時表示，此前她在影片網站刷到有人用鉈投毒的案件，產生用鉈向楊藻投毒的念頭。王遐於2022年1月通過微信花1700元向上述公司購買了25克硝酸鉈。

一審判決書顯示，2022年1月底，王遐隨夫家回老家過年。王遐供述，剛回村前幾天沒機會投毒，後得知婆婆要給阿毛辦周歲酒宴，她很生氣，產生投放硝酸鉈給阿毛吃的念頭。

2022年2月4日，阿毛周歲剛過，當天中午，王遐趁其他人外出吃飯家中無人之機，將硝酸鉈投到阿毛奶粉罐中。當天阿毛食用奶粉後出現腹瀉、發燒等症狀後送診所治療，後轉至福州市兒童醫院治療。阿毛血液、楊藻血液、奶瓶、奶粉、王遐家中馬桶等均檢出鉈元素成分。阿毛一度昏迷，進PICU一星期才確診。

孩子奶奶黃月說，之前沒想過小孫女和小兒子被人投毒。醫院發現是鉈中毒後，告知或是人為投毒，他們不信，最後還是醫院報的警。

同年2月28日凌晨，王遐在住處被抓獲。判決書顯示，王遐當天一開始否認投毒，之後才供認投毒阿毛。孩子大伯林建雄表示，他當時一起被抓，後被解除嫌疑。

王瑕被抓後曾供認投毒小叔子，半年多前阿毛父親林建偉的「意外」死亡事件被牽出。根據一審判決書，2021年3月10日，王遐通過微信花費775元向上述貿易公司網購秋水仙素5克。3月18日，王遐到店偷偷捏了一小撮秋水仙素放在林建偉飯碗內，林建偉食用後覺得味苦便吐掉，以為是買的海鮮不新鮮。當晚林建偉嚴重腹瀉，去診所就診。

當年6月初，林建偉再發腸胃不適，到6月25日，林建偉晚上在家喝了啤酒，吃了兩份小龍蝦，第二天因腹瀉、嘔吐去醫院就診，按闌尾炎治療，6月27日轉入福建醫科大學附屬第一醫院。僅過2天，林建偉經搶救無效死亡，第二天屍體火化。

當時林家人以為是急病，也沒做屍體解剖，但醫生曾提取林建偉血樣送至深圳進行病原微生物檢查。留存血樣成此後的關鍵證據。

一審判決書顯示，2022年3月，林建偉骨灰未檢出鉈元素，其留存血樣中血液分離物（血漿）、（血細胞）檢出秋水仙素含量均超致死血濃度。一份司法鑑定中心的專家審核意見書顯示，林建偉符合因秋水仙素中毒致多器官功能衰竭而死亡。根據送檢材料，不排除其生前再次存在中毒可能性。

2023年4月，福州市人民檢察院對王遐提起公訴，阿毛和楊藻提起附帶民事訴訟。2023年5月，福州市中院一審開庭審理此案。最後，法院一審以故意殺人罪判處王遐死刑。附帶民事訴訟部分，法院支持賠償70多萬元。

接近此案審理的知情人士陳先生說，王遐脫罪意願較強，在法庭上悔過，痛哭流涕。陳先生透露，王遐尋求林家諒解失敗。

對於投毒原因，一審判決書顯示，根據證人證言認定，王遐與林建偉一家存在房產利益衝突和情感矛盾。王遐投毒林建偉是因不滿店面分給小叔，想爭更多利益；投毒阿毛是因不滿林建偉死後店面產權由阿毛繼承，與弟媳楊藻產生矛盾。

林建雄坦言，他和王遐相親不到一個月就訂婚領證，沒有多少感情基礎，但生養了三個孩子，會有「羈絆」。他做生意很忙，早出晚歸，有時不回家，王遐就對他發脾氣，發洩不滿。在村民眼中，王遐漂亮，個高膚白，「文縐縐的」，話少。

一審判決書顯示，經鑑定，案發時間近一年時，阿毛鉈中毒後出現四肢癱瘓等嚴重後遺症，鑑定為重傷一級，構成一級傷殘。

案發近一年後出具的鑑定書顯示，阿毛仍遺留意識內容差、大運動發育落後，抬頭不穩、不會翻身、控制能力差等問題。福建省福州兒童醫院住院證明書診斷其有重症肺炎、中毒性腦病後遺症、症狀性癲癇（繼發性癲癇）等。