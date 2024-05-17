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社會 社會焦點 保障人權

鐵槌利剪殺少女！注射毒品槍殺證人　雙桶屍案共犯判無期徒刑定讞

▲▼雙桶屍命案偵結，徐德益等7人起訴。（圖／台中地檢署提供）

▲台中雙桶屍命案，主謀徐德益死刑遭撤銷，發回更審。（圖／台中地檢署提供）

記者吳銘峯／台北報導

2020年底台中市發生殘忍「雙桶屍」命案，男子徐德益，夥同陳姓女友、小弟王閔正等人，分別以鐵鎚重擊、剪刀刺胸、菜刀割喉手法殺害蔡姓少女，之後又指揮6名小弟殺害指證他詐欺的黃姓證人，徐等人還將2具遺體分別裝入鐵桶棄屍，共犯皆判無期徒刑或10年以上不等徒刑；最高法院駁回6共犯上訴定讞，但徐德益的死刑部分另案審理中。

本案源於2020年底，王男某次醉酒後，向朋友說出自己3年前的蔡姓女友（時年16歲）已經被殺害裝桶，還說出另外也有一名黃姓男子，也在2019年遭殺害裝桶。警方獲報後帶回王男偵訊，王男全盤托出，檢警隨即逮捕主謀徐德益等人，並起出2個裝有屍體的藍色水桶，案發後震驚社會。

檢警調查，王男與蔡姓少女均在徐男手下工作，徐男與其陳姓女友（時年15歲）對蔡姓少女不滿，產生嫌隙。2017年5月間，徐男謀議殺害蔡姓少女。一夥人先飲酒，少女因不勝酒力進房休息。眾人帶著鐵槌、利剪等武器，趁著少女在床上時，王、徐二人掐住其頸部，陳女持鐵鎚敲擊少女頭部，之後改由王男接手敲擊少女；少女昏迷後，徐男這時取出利剪，刺入少女心臟多刀，最後更持菜刀割少女頸部。少女死亡後，眾人將少女裝入桶內棄屍。

2019年間徐男遭人指控詐欺取財，法院開庭時徐男帶著王男等人前往法院，眾人原本打算要挾持提出告訴的何姓男子。結果居中介紹的黃姓證人突然出現，徐男遂改變目標，指揮眾人綁走黃男後，將黃男注射毒品，最後由林宥廷槍殺黃男，一樣也裝桶棄屍。2人家屬均通報失蹤人口，最後因王男醉酒說溜嘴，全案得以偵破。檢方依照殺人等多項罪名，對徐、王等多人提起公訴。

徐男與多名手下涉案部分，徐男一二審均遭判處死刑，其餘同夥也分別遭判無期徒刑與10年以上重刑。全案再上訴，最高法院將同夥部分全數定讞，其中林宥廷無期刑、林張集喬17年、童睿明12年8月、宋文達12年、依趙子真18年6月。

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