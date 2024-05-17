陪室友去銀行「還要A計程車費」　女大生見5塊錢傻眼

▲ 女大生陪室友出門，對方僅出一半的車費。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

有伴同行能讓人感到更安全，尤其是在陌生或人少的地方，有朋友能減少孤獨和不安的感覺，日前一名網友就表示，自己在室友的要求下，陪對方出門辦事，沒想到計程車費卻AA，讓她感到相當傻眼。

該名網友在微博營銷號「快樂儲存所」投稿詢問，「陪室友出去辦事車費需要A嗎？」說明自己和室友關係沒有到很好，就是普普通通的同學關係。室友要求自己陪她去銀行辦事，原本並不想去，但耐不住對方一直磨，「因為和她關係好的室友不在學校，且宿舍只有我一個人，於是就答應了」。

原PO表示自己和室友後來坐計程車回去，當時對方的手機一直叫不到車，於是就用自己的手機叫計程車，後來室友詢問車費多少後，竟然只轉了一半過來，「看著轉過來的5塊錢人民幣（大約為新台幣22元），不知道該不該收，只能自己安慰只是幾塊錢的小事，但是好像就為了這幾塊錢，心裡還是好失落，說不出的感覺」，因此也決定上網抒發感情。

貼文曝光後也引起網友熱議，不少人紛紛留言表示，「我上次生病去醫院，我室友好心陪我去，來回的路費我都沒讓她掏，還請了水果和吃飯，說實話，室友能陪我去醫院我就很感激了，連車費都A我真的覺得很離譜」、「我覺得需要A，這個是學費，不是車費，看妳下次還敢不敢隨便跟人跑了」、「陪她辦事還要A錢？冤大頭呢」、「5塊錢買了個教訓，省你多少，收，後面不就有借口了」、「收了，以後這個人就當不認識，5塊錢認清一個人不是很劃算」、「這種關系的同學不把你賣了就算好的了，還隨隨便便跟別人單獨出去」。

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