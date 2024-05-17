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摩鐵上班「朋友爸載妹休息」　他人神交戰！退房打掃驚呆

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／ETtoday資料照）

▲有網友透露，看過朋友爸爸載女生入住，退房果真有保險套。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

汽車旅館的秘辛！一名妹子透露，目前在摩鐵做大夜班，月薪34K輕鬆又優閒，當然遇過奇奇怪怪的客人，像是狂盧要叫小姐、在房內亂排泄或是愛砍價的人等，最後還笑稱「截至為止還沒遇過靈異事件！」文章引發討論，一位網友爆料，曾看過朋友爸載女人入住，「當時讓我人神交戰...果然打掃出現用過的套！」

一名女網友在Dcard表示，習慣當夜貓子的她，曾做過超商大夜班，「累得要死，那工作量快哭死」，後來找到汽車旅館的大夜班，根本是兩樣情，「真的很閒，很像在養老。」

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至於薪水確實不高，在南部月薪3萬4000元、月休6天、年終1個月，過年假期是旺季因此禁休。工作就是接住宿和休息的客人，輸入車牌與證件，電腦不太行也沒關係，原PO笑稱，「大夜基本上幾乎接休息多，其他時間我都用來看影片滑手機，太睏還會瞇一下。」

由於出入的客人形形色色，原PO說，遇過一直盧要叫小姐的房客、裝沒錢賴帳的人，最討厭的就是遇到愛砍價的人，「一直砍價，一晚就不到2000元，嫌貴不要出來住！」當然也有被列入黑名單的客人，像是吸毒、破壞物品、故意在房間各處炸屎。

若遇到單獨女性、喝醉的人，外籍人士騎腳踏車要來住，或是看起來心情低落的人，原PO直言都不會給入住。最後，原PO還歪樓補充，「截至為止還沒遇過靈異事件！」

底下網友熱議，「居然沒有靈異事件」、「之前大學工讀站櫃檯的時候還有遇過開大七（BMW-7），然後駕駛車窗打開正副駕駛都帶面具的，當下先被嚇一跳」、「真的可以砍價嗎？還是就調整到便宜房型而已」。原PO回應，通常住宿或者常客可以議價個幾百元，砍太多當然不行。

留言串中，有網友自爆，「打工遇過朋友爸爸出現，當時戴口罩沒認出我，副駕駛坐著一個女性，非我朋友的媽媽，開休息時間，當時讓我人神交戰...果然打掃出現用過的套」。

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