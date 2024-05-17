與AI共舞守護真實之光！《星星之火3》5／18公視首播

▲蕭同茲先生文化基金會 2024 年推出公益紀錄片「星星之火 3：與 AI 共舞、守護真實之光！」（圖／翻攝自《星星之火3：：與AI共舞、守護真實之光》YT）

生活中心／綜合報導

AI可以是新聞人的超級助理，它可以蒐集整理資料、快速產出新聞內容、整合文字及影音、到針對不同受眾客製化不同新聞內容及形式，可以為視聽眾創造前所未有的新聞體驗。但在AI助力下，資訊的創造和擴散速度急遽加快，大量真假難辨的資訊自由流通，讓新聞的真實性遭到前所未有的危機。蕭同茲先生文化基金會2024年推出公益紀錄片「星星之火3：與AI共舞、守護真實之光！」，探索AI巨浪下，對以「真實」與「信賴」為核心價值的新聞產業，會帶來怎樣的衝擊與影響？紀錄片將於5/18(六)上午10:00在公視主頻道電視首播。

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▲紀錄片探討AI浪潮席捲全球，對新聞產業造什麼樣的衝擊？（圖／翻攝自《星星之火3：：與AI共舞、守護真實之光》YT）

本片走訪第一線新聞人及AI意見領袖，受訪者包括（依姓氏筆劃排序）：王志仁、李怡志、沈建宏、林妏純、侯宜秀、張潔平、陳正杰、項國寧、黃欽勇、簡立峰、及羅世宏。希望在AI浪潮席捲之際，記錄當下新聞人對新聞未來樣貌的想像，及對新聞本質的思索與堅持。

政大新聞系助理教授李怡志指出：「AI可以省去記者很多做瑣事的時間，然後專注在比較深度的報導上面。但同時帶來的挑戰是，要產生假新聞也變得更快、更容易，再加上假圖片也很容易產生，因此在極短的時間內就可能創造出幾萬則假新聞，把網路搜尋跟論壇灌爆。」

人工智慧學校秘書長侯宜秀則認為：「AI會讓我們對世界的認知產生很大的變化，會不會因此我們喪失了對真實性的追求？我覺得不會。我覺得人類會習慣這件事，然後產生辨識能力，特別是在新聞的產製這個部分，它的價值反而會更被凸顯出來，新聞若是專注在真實的內容，那這就是它跟其他內容的界線，我覺得新聞產業會被重新定義，真實性會是它非常重要的核心。」

台灣事實查核中心董事長羅世宏也說：「AI其實無法取代真正優質的新聞媒體跟記者，包括調查報導、現場採訪、第一手資訊來源、及感動人心有溫度的內容，這些是AI無論怎樣進化都無法取代的。所以AI跟人的合作，應該會是一個過程，目的是生產出更好的、更有助於公共利益跟實現公共價值的內容。」