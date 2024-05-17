他36歲每周狂嗑「3次炸雞+手搖飲」　血壓破200腦中風送醫

▲36歲男子每週至少吃三次炸雞以及手搖飲，血壓飆破200腦中風送醫。（圖／示意圖／達志影像）



記者游瓊華／台中報導

台中一名36歲王姓男子每周吃至少3次炸雞、手搖飲，日前上班到一半突然臉歪嘴斜，還右側偏癱，同事一看狀況不對，趕緊叫救護車將王男送醫。急診室發現王男血壓飆破200，一小時連打6支降血壓藥才控制住血壓，用血栓溶解劑治療，男子脫險。

台中醫院神經內科醫師吳宇軒指出，臨床很少看到如此年輕的腦中風患者，細問發現與患者的愛吃炸物、含糖飲料，以及熬夜工作到天亮才睡有關，而王男收治住院後隔天症狀明顯緩解，右手右腳已經迅速恢復肌力，只剩下臉有點歪與說話含糊仍待復健。

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▲台中醫院神經內科醫師吳宇軒指出，腦中風近年有年輕化趨勢。（圖／記者游瓊華攝）



吳宇軒指出，腦中風近年有年輕化趨勢，國內統計55歲以上中風發生率是4.2~6.5/1000，36歲以上則有3/1000，其中梗塞型腦中風佔所有腦中風的3/4；目前梗塞性腦中風治療以血栓溶解劑或經動脈曲栓術為主，但其中血栓溶解劑必須在發病後4.5小時內施行才有效。

依據衛生福利部國人十大死因統計顯示，腦血管疾病為國人十大死因的第2-4位，平均每年奪走1萬多條生命，即使存活也可能留下不同程度的神經功能障礙，嚴重影響生活品質。

吳宇軒強調，台中醫院腦中風團隊結合急診科、神經內外科、影像與重症醫學科，24小時全年無休搶救突發性中風患者生命，民眾萬一自己或身邊親友突然出現單側偏癱、臉歪嘴斜等疑似腦中風症狀，請熟記腦中風口訣「FAST」微笑、舉手、說你好、盡快送醫（face、arm、spech、time)」讓腦中風傷害降到最低。