杭州校園外綠化帶出現一座「祖墳」　明朝古墓...清明有後人來祭拜

▲杭州浙江科技大學圍牆後便是古墓所在。（圖／翻攝都市快報）

記者魏有德／綜合報導

有民眾近日在杭州浙江科技大學校園外散步時，意外發現圍牆外的綠化帶裡竟然有個規模不小的墓地，主墓看上去十分高大，有兩層石碑，裡面是一塊呈元寶狀的大石碑，外部則緊貼著一塊長方形石碑，在主墓的左前方另立有一塊石碑，墓前方則是一片開闊的空地。

▲古墓入口處有元寶形石碑。（圖／翻攝都市快報）

《都市快報》報導，對於民眾的疑問，當地街道辦回覆稱，「施工時已在該墓地周圍立起圍欄，正常外圍目前是看不到墓地，該問題為歷史遺留問題（明朝時的墳墓，涉及30多戶翁姓家族），社區多次上門協調其家庭不同意遷移。」

據了解，這座古墓位於浙江科技大學「學生活動中心旁」的圍牆處，由於墓地規模不小，學校的圍牆還在此處繞道，墓地旁的圍牆柵欄有掛上假草坪遮擋，路人經過時很難發現此處有塊墓地。

該校大四女學生小王表示，她在學校待了4年，不知道學校圍牆外面有墓地，「一定會把這個消息傳遞下去，讓同學們知道，室友們聽到有墓地的消息都挺平靜的，就是好奇墳墓的具體位置，聽說在校外也就沒什麼彆扭的，還說墳主人後代就在附近，不是亂墳就行。」

負責當地環境維生的清潔阿姨則提到，清明及過年，都有人來祭掃，「見過四五撥人，有的是開汽車來，有的是騎電瓶車，「她們那兒的風俗，遷祖墳對後人來講是不好的，特別是後人發展的好，更不會同意遷祖墳，這座墳墓應該就是這樣留下來的。」