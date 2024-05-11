　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化最大爛尾樓將拆除！黃金帝國前身解密　竟是超美巴洛克建築

記者唐詠絮／彰化報導

被稱為彰化最大爛尾樓的員林黃金帝國即將拆除，距離拆除腳步越來越近，今(11日)「走讀員林速寫班」在火車站前舉行黃金帝國巡禮寫生活動，瞬間將市民拉回當年該棟大樓開幕風光時代，帶給5、60年級生滿滿的回憶殺，有網友翻出它的前身，是日治時代的「員林郡役所」，歐洲巴洛克宏偉建築，美得令人屏息。

▲速寫黃金帝國。（圖／蕭漢元提供）

▲為黃金帝國速寫留念。（圖／蕭漢元提供）

▲員林地標黃金帝國今年將進行拆除作業。（圖／記者唐詠絮攝）

▲員林黃金帝國預計年底前開拆。（圖／記者唐詠絮攝）

獲國史館台灣文獻獎邱美都老師，編著村史「南門大腳印」中，可見到黃金帝國前身「員林郡役所」圖片，據她說，這棟老建築當年是縣(警局、消防隊、戶政及信用合作社)，歷經日治及民初時代，全棟為巴洛克建築，外牆也用全用深黃色同色調磚砌而成，外觀相當的宏偉。

▲員黃金帝國前身為員林郡役所。（圖／翻攝自村史「南門大腳印」）

▲黃金帝國前身是員林郡役所。（圖／翻攝自邱美都編著村史「南門大腳印」）

邱美都說，日治時代，當年員林郡役所是地方中心，與北斗郡役所分處南北，轄管周邊9鄉鎮，大門外設有車站牌，相當繁榮興盛，是政商出入重要地點，若遇到空襲，皆由郡役所對外發布「嗡~嗡」警報，改建成黃金帝國後，後方現在仍可看到有警察宿舍，後來警政單位因廳舍老舊狹窄，於是呈報縣政府公開標售，戶政及消防分隊分別另覓辦公處所。

▲速寫黃金帝國。（圖／蕭漢元提供）

▲蕭漢元老師速寫黃金帝國。（圖／蕭漢元提供）

有網友說，當年黃金帝國占地為地下4樓，高14層樓，開幕當天還請到美女藝人蕭薔剪綵，內部設有溜冰場、電影院、美食街、百貨商場及補習班還有飯店等等，應有盡有，當年一起看的鐵達尼號，一起在冰宮溜冰，勾起滿滿的回憶，風光走過7年後，卻遇到921大地震，業者紛紛撤櫃求去，成為縣內最大蚊子館，荒廢至今23年，如今市民們期待的是，大樓都更後嶄新的風貌，能再創另一個榮景。

▲員黃金帝國前身為員林郡役所。（圖／翻攝自村史「南門大腳印」）

▲速寫黃金帝國。（圖／蕭漢元提供）

ET快訊
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵
三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網
桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好

掐死祖孫3代「抱愛犬到案」！恐怖女婿夜宿拘留室　估上午移送

三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處

桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」

快訊／竹東老字號冰店大火！整排建物「全面燃燒」　消防緊急搶救

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅　5人全緩刑

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好

掐死祖孫3代「抱愛犬到案」！恐怖女婿夜宿拘留室　估上午移送

三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處

桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」

快訊／竹東老字號冰店大火！整排建物「全面燃燒」　消防緊急搶救

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅　5人全緩刑

快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了！　「12月辦婚禮」對象身分曝光

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

直擊紅孩兒馬國賢「蹲坐路邊吃便當」　落魄大叔造型突講話超大聲

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

五一減併班效應擴大　MSC率先推出美東每大箱1萬美元鑽石級運價

唐綺陽運勢／巨蟹「金錢助你提升魅力」獅子有年輕桃花！雙子財運爆棚

大谷翔平結婚後還是睡10小時　採取二段式睡覺

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

大聯盟公開大谷4歲與媽媽合照　球迷驚訝：媽媽跟老婆眼睛好像

100%純天然甘栗仁 限時快閃 一包不到25元

社會熱門新聞

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

屏東驚傳銀樓搶案！　歹徒球棒暴打老闆夫婦遭警壓制

彰化小姊妹家屬簽放棄急救　2醫院繼續拚

三重滅門案破案關鍵！鷹眼神探揪出兇嫌行蹤

三重滅門案　大女兒到分局帶走愛犬「糯米」

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅

女大生遭媽媽男友性侵！痛訴「該做的都有做」

兒涉三重命案逃亡　母接警電話問：狗在哪

即／24歲女婿抵警局！親自抱愛犬「糯米」下車

更多熱門

相關新聞

遭撞搶命79天！彰化小妹轉院漢基

遭撞搶命79天！彰化小妹轉院漢基

彰化伸港遭撞小姊妹，重傷命危搶命至今進入第79天，收治在彰化秀傳醫院的姊姊，，原本已經清醒可以笑了，但日前病情急轉直下，更因急性水腦症，緊急開刀引流，昏迷指數僅剩3；至於收治在彰基的妹妹，仍呈現重度昏迷，生命徵象穩定，全身僅剩插管，昨(10日)轉到漢銘基督教醫院的呼吸照護病房接受長期照護，院方組醫療團會診，給予多方面的醫療介入，盼姊妹能甦醒，不放棄治療。

快訊／國1南員林段3車追撞　車流回堵1km

快訊／國1南員林段3車追撞　車流回堵1km

身體不適騎士重心不穩跌水溝身亡

身體不適騎士重心不穩跌水溝身亡

邪門一天2起　騎士噴飛命危對撞影曝

邪門一天2起　騎士噴飛命危對撞影曝

彰化危樓竟列防空避難所　民眾：等被活埋？

彰化危樓竟列防空避難所　民眾：等被活埋？

關鍵字：

彰化員林郡役所黃金帝國建築歷史速寫

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

今明全台變天　「下最大」地區曝

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

三重3死豪宅成凶宅　房東損失曝光

第一眼看到魚還是貓？超準心測

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面