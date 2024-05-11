彰化最大爛尾樓將拆除！黃金帝國前身解密　竟是超美巴洛克建築

記者唐詠絮／彰化報導

被稱為彰化最大爛尾樓的員林黃金帝國即將拆除，距離拆除腳步越來越近，今(11日)「走讀員林速寫班」在火車站前舉行黃金帝國巡禮寫生活動，瞬間將市民拉回當年該棟大樓開幕風光時代，帶給5、60年級生滿滿的回憶殺，有網友翻出它的前身，是日治時代的「員林郡役所」，歐洲巴洛克宏偉建築，美得令人屏息。

▲為黃金帝國速寫留念。（圖／蕭漢元提供）

▲員林黃金帝國預計年底前開拆。（圖／記者唐詠絮攝）

獲國史館台灣文獻獎邱美都老師，編著村史「南門大腳印」中，可見到黃金帝國前身「員林郡役所」圖片，據她說，這棟老建築當年是縣(警局、消防隊、戶政及信用合作社)，歷經日治及民初時代，全棟為巴洛克建築，外牆也用全用深黃色同色調磚砌而成，外觀相當的宏偉。

▲黃金帝國前身是員林郡役所。（圖／翻攝自邱美都編著村史「南門大腳印」）

邱美都說，日治時代，當年員林郡役所是地方中心，與北斗郡役所分處南北，轄管周邊9鄉鎮，大門外設有車站牌，相當繁榮興盛，是政商出入重要地點，若遇到空襲，皆由郡役所對外發布「嗡~嗡」警報，改建成黃金帝國後，後方現在仍可看到有警察宿舍，後來警政單位因廳舍老舊狹窄，於是呈報縣政府公開標售，戶政及消防分隊分別另覓辦公處所。

▲蕭漢元老師速寫黃金帝國。（圖／蕭漢元提供）

有網友說，當年黃金帝國占地為地下4樓，高14層樓，開幕當天還請到美女藝人蕭薔剪綵，內部設有溜冰場、電影院、美食街、百貨商場及補習班還有飯店等等，應有盡有，當年一起看的鐵達尼號，一起在冰宮溜冰，勾起滿滿的回憶，風光走過7年後，卻遇到921大地震，業者紛紛撤櫃求去，成為縣內最大蚊子館，荒廢至今23年，如今市民們期待的是，大樓都更後嶄新的風貌，能再創另一個榮景。

▲速寫黃金帝國。（圖／蕭漢元提供）