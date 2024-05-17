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告吳子嘉造謠「買疫苗貪1億」今開庭　陳時中：靜待法院判決

▲▼前衛福部長陳時中。（圖／記者張乃文攝）

▲前衛福部長、準政務委員陳時中出席董氏基金會論壇。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

準政務委員陳時中今（17）日出席「董氏基金會40周年論壇」。會前受訪時被問到先前提告美麗島電子報董事長吳子嘉的案子，他表示，「靜待法院判決」，雙方都應得到法律保障，因此對於侮辱、毀謗等言論都有一定規範。至於台灣至今尚未收到WHA邀請函，陳時中認為，「還沒絕望」但台灣無法參與WHA是世界損失，我們不失望也不絕望。

美麗島電子報董事長吳子嘉去年（2023年）5月公開指稱，前閣揆蘇貞昌與衛生福利部前部長陳時中，靠採購新冠肺炎疫苗A了1億美元，陳告吳造謠、求償1000萬元，傳出今（17）日再次開庭。陳時中出席「董氏基金會40周年論壇」，他表示「靜待法院判決」。

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陳時中說，相信有言論自由的範圍，但也不能超乎人身攻擊進而對人的名譽造成損害，「我想要負起責任」。他指出，這是公義的社會，雙方都要得到一定的法律保障，法律對於侮辱、毀謗等言論都有清楚規範，至少要經過事實查核，本諸於社會公義、符合社會規範。

至於台灣至今尚未收到WHA邀請函，陳時中表示，還沒絕望，會持續努力。他說，WHA是一個健康團體，不應該讓政治介入如此深，大家都可以看到台灣近幾年來持續對世界的貢獻，也在公共衛生上表現風範，「我們理應收到邀請」到WHA把台灣的經驗和世界分享。

陳時中說明，台灣無法參與WHA是世界的損失，「不過我們不失望、也不絕望」因為我們要奉獻世界，讓世界看到台灣，會持續努力。

對於中國大陸誤用第2758號決議，陳時中表示，這已經被誤會很久、正式型態被誤用的情況，因為內容清楚表達，當時我們喪失代表權，但不及於台灣主權，這點大家應該要有清楚認知。

未來將任政委，陳時中表示，未來4年對台灣來說也是關鍵4年，不管是準行政院長卓榮泰或準總統賴清德領導，「我們都有充分信心」並本著過去政務官經驗，盡最大能力做部會之間協調，把任務做好。

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