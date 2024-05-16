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大陸 大陸焦點 特派現場

「廈金大橋」廈門段新進展　劉五店懸索橋主塔首根樁基開鑽

▲▼「廈金大橋」廈門段新進展　劉五店懸索橋主塔首根樁基開鑽。（圖／翻攝廈門日報）

▲劉五店懸索橋主塔首根樁基開鑽。（圖／翻攝廈門日報）

記者蔡紹堅／綜合報導

《廈門日報》報導，廈金大橋（廈門段）劉五店懸索橋主塔首根樁基已於5月12日正式開鑽。劉五店懸索橋作為項目工期管控的關鍵線路，主塔首根樁基的開鑽代表著項目控制性工程取得新進展。

報導提到，本次開鑽樁基位於廈金大橋（廈門段）A1標劉五店懸索橋西主塔，樁長47.8公尺，樁徑3公尺，採用衝擊成孔工藝。

劉五店懸索橋為五跨連續組合橋塔平面纜懸索橋，索塔高178.1公尺，最大跨長度928公尺，是福建省內最大跨徑橋梁，也是福建省第一座全離岸式海中懸索橋。

▲▼「廈金大橋」廈門段新進展　劉五店懸索橋主塔首根樁基開鑽。（圖／翻攝廈門日報）

廈金大橋（廈門段）的起點為廈門本島的東部，終點為目前正在興建中，位於大、小嶝島之間的翔安機場。

大橋建成之後，將成為廈門本島聯繫翔安機場最便捷的通道，有效緩解翔安進出島通道及新機場片區交通壓力，提升廈門本島到翔安機場的通行效率。

廈金大橋（廈門段）由大陸發改委及交通運輸部在2022年的《國家公路網規劃》中提出，是廈金大橋的組成部分，於2023年10月29日開工，預計在2026年與翔安機場同步完工。

不過，廈金大橋的「金門段」由於兩岸關係的影響，目前只停留在規劃部分。

▲▼「廈金大橋」廈門段新進展　劉五店懸索橋主塔首根樁基開鑽。（圖／翻攝廈門日報）

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