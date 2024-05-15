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大陸 大陸焦點 特派現場

陸男子手掌遭機器絞斷剩兩指　醫12小時顯微鏡「斷指移位」重塑右手

▲醫師替男子「重塑右手」。（圖／翻攝極目新聞）

▲醫師替男子「重塑右手」。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名31歲男子小陳（化名）半個月前工作時被機器絞斷右手，一旁的同事雖緊急將機器關停，但小陳的右手中指、無名指和小指已經被機器絞下來，因傷勢過重，小陳連同斷指一併被送往武漢市中心醫院後湖院區救治。該院創傷中心專家團隊透過顯微鏡「精雕細琢」12個小時，成功將兩根斷指移位再植，再加上皮瓣技術，成功替小陳「重塑新手」。

《極目新聞》報導，半個多月前，小陳上夜班時突然發生了意外，他在操作機器時一不留神，衣袖被捲入機器，右手也被帶入機器中，頓時血肉模糊，血流不止。

接診團隊評估後發現，小陳的肱骨中段粉碎性骨折，右手掌的一半毀損，中指、無名指和小指已經完全離斷，中指甚至完全被絞碎，無法再修復。團隊考量小陳還很年輕，假使三根手指都保不住，殘缺的右手將對其工作和生活造成嚴重影響。

該院團隊為最大程度保留患者的手指功能及外觀，決定採取斷指移位再植的技術，將患者殘存較為完整的無名指移植到原來中指的位置上，將小指移植到無名指上，利用皮瓣技術再造手掌，但因手掌部的血管缺損嚴重，修復重建存在一定難度。

醫療團隊透露，該手術的成功關鍵在於血管能否接通，醫師從前臂和下肢切取靜脈血管用以移植代替手指的血管，重建手指的血液循環，再將斷裂的神經和肌腱進精密吻合。至於小陳手掌、手背皮膚軟組織缺損，醫生只好從從前臂切取一塊皮瓣「補」到手掌和手背上，整台手術持續12個小時才完成。

經過術後的護理和觀察，小陳再植的手指血供良好，手部的外形得以最大程度地保留，醫師後續還替小陳實施肱骨骨折內固定二期手術，近日已順利出院。

該院創傷中心主任劉江濤強調，斷指再植手術最重要的就是搶時間，「日常生活中不慎發生意外，造成手指離斷，一定要妥善保管斷指，可用乾淨的毛巾或布料包裹好斷指，外面再用冰袋冷藏，隨傷者一起盡快送往有再植條件的醫院救治，以免錯失最佳的再植時機。」
 

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